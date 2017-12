RIP in 2017: deze sporters lieten dit jaar het leven Manu Henry

10u00 10 Photonews vlnr.: Michele Scarponi, Josip Weber, 'Swat' Van der Elst 2017 was een jaar waarin we helaas ook weer afscheid moesten nemen van bekende namen in de sportwereld. Een overzicht.

François "Swat" Van der Elst: 1 december 1954 – 11 januari 2017

BELGAIMAGE Francois Van der Elst

Swat Van der Elst speelde 8 seizoenen bij Anderlecht en kroonde er zich tot 'Mister Europe'. Een bijnaam die hij dankte aan zijn goals op internationaal niveau. Na Anderlecht ging hij naar Cosmos en West Ham United om uiteindelijk in Lokeren zijn carrière af te sluiten. Hij bezweek op 62-jarige leeftijd aan een hartfalen.

Jana Novotna: 2 oktober 1968 – 19 november 2017

AFP

Jana Novotna, de speelster die in 1993 uithuilde op de schouder van de Hertogin van Kent na haar dramatische nederlaag in de finale van Wimbledon tegen Steffi Graf, overleed na een lange strijd tegen kanker. In 1998 vierde ze op Wimbledon haar enige grandslamtitel. Novotna werd 49.

Jean Vuarnet: 18 januari 1933 – 2 januari 2017

AFP Jean Vuarnet

Juan Vuarnet, die olympisch kampioen afdaling werd in 1960 en zijn naam gaf aan een bekend zonnebrillenmerk, overleed in zijn woonplaats Sallanches (Haute-Savoie) aan de gevolgen van een beroerte. Hij werd 83.

Tim Hague: 9 mei 1983 – 18 juni 2017

rv Tim Hague ging knock-out en overleed twee dagen later

De Canadees Tim Hague ging knock-out in een bokskamp en overleed twee dagen later aan een hersenbloeding. ‘The Thrashing Machine’ werd amper 34 jaar.

Jake LaMotta: 10 juli 1922 – 19 september 2017

AP Jake LaMotta (r) werd 95

De legendarische bokser Jake LaMotta bokste op 13 jaar tijd in 106 kampen, waarvan hij er 83 won en 19 verloor. In 1949 werd hij wereldkampioen bij de middengewichten. Hij overleed op 95-jarige leeftijd aan een longontsteking.

Josip Weber: 16 november 1964 - 8 november 2017

KOS Josip Weber

Voormalig Rode Duivel Josip Weber verloor op 52-jarige leeftijd de strijd tegen kanker. In het shirt van Cercle Brugge kroonde hij zich drie keer tot topschutter van de Belgische eerste klasse (1992, 1993 en 1994). Weber werd door toenmalig bondscoach Paul Van Himst vervolgens meegenomen naar het WK voetbal van 1994 in de Verenigde Staten. Nadien trok hij naar Anderlecht, waar een hardnekkige knieblessure hem parten speelde.

Cheick Tioté: 21 juni 1986 – 5 juni 2017

Photo News

De betreurde Cheick Tioté, die een verleden had bij onder meer Anderlecht en Newcastle United, zakte tijdens een training bij de Chinese club BJ Enterprises plots in elkaar. De Ivoriaan overleed op amper 30-jarige leeftijd bij aankomst in het ziekenhuis.

Chuck Blazer: 26 april 1945 – 12 juli 2017

AP Chuck Blazer

De in opspraak gekomen Chuck Blazer, die mee de grootschalige corruptie binnen de wereldvoetbalbond blootlegde, was lange tijd ziek en leed aan darmkanker en diabetes. Hij overleed op 72-jarige leeftijd in New York.

Nicky Hayden: 30 juli 1981 – 22 mei 2017

Getty Images

Nicky Hayden raakte op 35-jarige leeftijd zwaargewond toen hij tijdens een fietstocht met vrienden aangereden werd door een auto in de buurt van Rimini. Een week later bezweek hij aan die verwondingen. Hayden reed 218 GP’s en won er daarvan drie. In 2006 werd hij wereldkampioen in de MotoGP. Hij stond 28 keer op het podium van een race.



Pierre Hanon: 29 december 1936 - 13 oktober 2017

Roell Pierre Hanon

Hanon was een jeugdproduct van voetbalclub Anderlecht en speelde tussen 1954 en 1970 404 wedstrijden in de eerste ploeg. Daarin maakte hij 41 doelpunten. Met RSCA verzamelde hij negen landstitels, een record dat hij deelt met Jef Jurion. Hij stierf op 80-jarige leeftijd.

Michele Scarponi: 25 september 1979 – 22 april 2017

AFP

Michele Scarponi kwam om het leven bij een aanrijding met een busje. Scarponi was 37 en liet een vrouw en twee kinderen na. De Giro was de favoriete speeltuin in de carrière van de Italiaan met als hoogtepunt zijn eerste plaats in 2011.

Piet Keizer: 14 juni 1943 – 10 februari 2017

ANP

Piet Keizer maakte deel uit van het roemrijke Ajax dat begin jaren ’70 drie keer op rij de Europacup I won. Hij speelde zijn hele carrière bij de ploeg uit Amsterdam. Keizer overleed op 73-jarige leeftijd aan een ongeneeslijke ziekte.

J immy "Superfly" Snuka: 18 mei 1943 – 15 januari 2017

AP Jimmy "Superfly" Snuka

Jimmy "Superfly" Snuka was een professioneel worstelaar en overleed op 73-jarige aan de gevolgen van maagkanker. Hij verwierd in de jaren 80 bekendheid in de toenmalige WWF. In 1996 werd hij opgenomen in de WWE Hall of Fame.

Joël Lobanzo: 13 februari 2000 - 2 november 2017

Photo News

Joël Lobanzo, een jeugdspeler van Antwerp, zakte tijdens een training van de U19 plots in elkaar. Hij verliet ons op amper 17-jarige leeftijd. "Voetbal was je leven. Je stierf op het voetbalplein met de bal aan je voeten", zei Joëls vader.

Abubakari Yakubu: 13 december 1981 – 31 oktober 2017

REUTERS

De verdedigende middenvelder pakte in 2002 en 2004 de titel met Ajax. Na die laatste titel verhuisde Yakubu naar Vitesse, waarvoor hij vijf seizoenen speelde. In 2009, na een mislukte test bij het Duitse 1860 München, beëindigde hij zijn loopbaan. Yakubu overleed op 35-jarige leeftijd na een ernstige ziekte.

Serge Baguet: 18 augustus 1969 – 9 februari 2017

Photo News Serge Baguet.

De betreurde Serge Baguet won in 2001 een rit in de Ronde van Frankrijk en in 2005 mocht hij de Belgische driekleur aantrekken nadat hij zich de snelste toonde in een sprint met streekgenoot Kevin Van Impe. Baguet overleed op 47-jarige leeftijd na een slepende ziekte.

Denis Dasoul: 20 juli 1983 – 1 november 2017

NICO VEREECKEN/PHOTO NEWS Denis Dasoul

Ex-profvoetballer Denis Dasoul stierf op 34-jarige leeftijd aan de gevolgen van een blikseminslag. Dasoul genoot zijn jeugdopleiding bij Standard. Daarna verkaste hij naar het Italiaanse Perugia en later Foggia. Hij droeg ook het shirt van het Oostenrijkse Bregenz en speelde in België nog voor RC Genk, Antwerp en Union.

Rich Piana: 26 september 1971 – 25 augustus 2017

Instagram Rich Piana

Bodybuilder Rich Piana stierf op 46-jarige leeftijd nadat hij drie weken in een kunstmatige coma werd gehouden. Volgens Amerikaanse media zou de razend populaire Piana, die 1,2 miljoen volgers had op Instagram, een hersenbeschadiging hebben opgelopen.

Sylvia Nooij: 9 november 1984 – 8 juli 2017

ANP

De Nederlandse voetbalster Sylvia Nooij, oud-speelster van ADO Den Haag, overleed op amper 32-jarige leeftijd na een epileptische aanval. Ze kwam zes keer uit voor het Nederlands elftal.

Ferdinand Kübler: 24 juli 1919 – 29 december 2016

AFP

Kübler werd in 1950 de eerste Zwitser die de Ronde van Frankrijk kon winnen. Een jaar later volgde de wereldtitel in het Italiaanse Varese. In 1951 en 1952 was hij ook telkens de beste in Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl. In 1954 werd hij tweede in de Tour en veroverde hij ook de groene trui. Kübler werd 97.

Gene Conley: 10 november 1930 – 4 juli 2017

AP

Gene Conley was de enige man die in het honkbal én basketbal de landstitel mocht vieren in de Verenigde Staten. Hij overleed op 86-jarige leeftijd in zijn huis in Foxborough (Massachusetts).

Angel Nieto: 25 januari 1947 – 3 augustus 2017

EPA

Spaans motorlegende Angel Nieto liet het leven na een verkeersongeluk op 70-jarige leeftijd. Hij werd liefst 13 keer wereldkampioen in het wegracen. Enkel Giacomo Agostini (122 stuks) en Valentino Rossi (115) boekten meer Grand Prix-zeges.

Betty Cuthbert: 20 april 1938 – 6 augustus 2017

AFP

Betty Cuthbert was viervoudig olympisch kampioene en voormalig wereldrecordhoudster op de 200 meter sprint. De Australische overleed op 79-jarige leeftijd.

Stephen Wooldridge: 17 oktober 1977 – 14 augustus 2017

Getty Stephen Wooldridge

De Australiër Stephen Wooldridge, voormalig olympisch kampioen in 2004 en viervoudig wereldkampioen op de piste, beroofde zichzelf van het leven op 39-jarige leeftijd.

Colin Meads: 3 juni 1936 – 20 augustus 2017

REUTERS

Colin Meads was tussen 1957 en 1971 sterspeler bij de All Blacks, dat is het legendarische Nieuw-Zeelandse nationale rugbyteam. Hij overleed op 81-jarige leeftijd ten gevolge van pancreaskanker.

David Torrence: 26 november 1985 – 28 augustus 2017

AFP

Langeafstandsloper Torrence werd op de Spelen in Rio van 2016 vijftiende op de 5.000m. Hij werd op amper 31-jarige dood teruggevonden in een zwembad aan zijn appartement in Scottsdale (Arizona).

Bjarne Vanacker: 30 mei 1997 - 6 november 2017

Foto GDR / VDB Bjarne Vanacker.

Wielerbelofte Bjarne Vanacker verliet ons op amper 20-jarige leeftijd. Hij overleed plotseling in zijn slaap. Bjarne reed voor EFC-L&R-Vulsteke.

Mathias Viaene: 1976 - 19 november 2017

VDB Mathias Viaene

Rallyrijder Mathias Viaene won in zijn carrière onder meer de Rally van Wallonië. Na een testdag voor de Rally van Kortrijk werd hij onwel en liet hij het leven op 41-jarige leeftijd.

Julia Viellehner 6 september 1985 - 22 mei 2017

ilrestodelcarlino.it Het ongeval gebeurde in de buurt van het Italiaanse Rimini

Julia Viellehner maakte vooral furore in de duatlon, waar ze twee keer vice-wereldkampioene (2013 en 2015) werd. Viellehener werd in de buurt van het Italiaanse Rimini gegrepen door een vrachtwagen. Ze werd 31.

Jason Lowndes: 14 december 1994 – 22 december 2017

TDW

Australisch wielerbelofte Jason Lowndes werd tijdens een trainingsrit geschept door een wagen en overleed op 23-jarige leeftijd. Hij kwam in zijn veel te korte carrière uit voor Garneau-Québecoe, Drapac en Israel Cycling Academy.

Hans Kraay senior: 14 oktober 1936 – 27 oktober 2017

ANP

Hans Kraay, een spijkerharde verdediger, speelde zelf jarenlang voor DOS en Feyenoord. Hij kwam acht keer uit voor het Nederlandse elftal. Als trainer werkte de geboren Utrechter voor onder meer Ajax, Feyenoord, AZ, Sparta Rotterdam en FC Den Haag. Hij overleed op 81-jarige leeftijd.

Hamad Ndikumana: 5 oktober 1978 - 14 november 2017

BELGA

Hamad Ndikumana speelde in ons land achtereenvolgens voor Turnhout (2000-201), Anderlecht (2001-2002), KV Mechelen (2002-2003) en AA Gent (2003-2005). De ex-international van Rwanda overleed op 39-jarige leeftijd.

Gert Claes: 17 december 1967 - 29 juli 2017

rv Gert Claes.

Gert Claes kwam in juni zwaar ten val tijdens een wielerwedstrijd voor eliten zonder contract in Tienen. Een maand later overleed hij aan die verwondingen. Claes kwam uit voor het team KZLWC Heylen en werd 49.

Naim Süleymanoglu: 23 januari 1967 - 18 november 2017

EPA

Süleymanoglu werd drie keer olympisch kampioen (1988, 1992 en 1996) in de categorie tot 60 kilogram. 'De Kleine Hercules' zoals hij werd genoemd vanwege zijn kleine gestalte (1m47) overleed op 50-jarige leeftijd na aanhoudende problemen aan de lever.

Kenneth Verwimp: 30 oktober 1993 - 19 november 2017

RV

Bocciaspeler Kenneth Verwimp verliet ons op amper 24-jarige leeftijd. Hij leed aan de ziekte van Duchenne, een aangeboren en erfelijke vorm van spierdystrofie. Verwimp was Belgisch en Europees kampioen boccia en werd vorig jaar vijfde op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.