Rick van Drongelen dwingt basisplek af bij KV Mechelen: “Ik durf de touwtjes in handen nemen”

“De beuker!”

Ziedaar hoe Denzel Dumfries, Oranje-international en Inter-verdediger, zijn maatje Rick van Drongelen noemde in een reactie op een Instagram-post van KV Mechelen.

Het zegt iets over Van Drongelens speelstijl. “Ik ben niet de jongen die het moet hebben van techniek of mooie bewegingen”, knipoogt de Nederlander. “Wat Denzel - een van mijn beste voetbalvrienden - met die reactie wil zeggen, is dat mijn mentaliteit een van mijn sterke punten is. Drive, inzet. Ik ben een teamspeler.”

Iets wat binnen de kleedkamer van KV Mechelen beaamd wordt. Van Drongelen integreerde zich snel, heeft een goede band met heel wat ploegmaats en laat zich horen op het veld. “Ik durf de touwtjes in handen nemen centraal achterin. Dat heeft altijd in mij gezeten, van bij de jeugd al. Ik wil van achteruit de boel organiseren. Communicatie is superbelangrijk.”

View this post on Instagram A post shared by KV Mechelen (@kvmechelen) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Van Drongelen stond vorige zondag voor het eerst in de basis bij KV Mechelen, en hij deed het goed. “Ikzelf en de ploeg kunnen tevreden zijn na de overwinning tegen een lastige tegenstander als Antwerp. In het slot kreeg ik last van krampen, omdat het zo lang geleden was dat ik 90 minuten had gespeeld. Ik moet nog wat volume opbouwen, maar ik voel me goed.”

Van Drongelen speelt tot eind dit seizoen bij KV Mechelen, dat hem huurt van Bundesliga-club Union Berlin. “Ik had tijdens de wintermercato meerdere opties. Maar nadat ik enkele wedstrijden van KV Mechelen had bekeken - de speelstijl ligt me - en had gesproken met de coach en Tom Caluwé was mijn keuze gemaakt. En die heb ik me nog niet beklaagd.”

Van Drongelen kreeg de voorbije jaren af te rekenen met pech. In het seizoen 2020-2021 viel hij bij Hamburg langdurig uit met knieblessures. Vorige zomer maakte hij de overstap naar Union Berlin, waar hij niet in actie kwam. “Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik moet spelen. Daarom wou ik ook op huurbasis aan de slag bij een andere club. Wat na dit seizoen? Het is de bedoeling dat ik komende zomer weer aansluit bij Union Berlin. Maar we zullen zien hoe de kaarten dan liggen. Ik kijk niet graag te ver vooruit.”

Volledig scherm © Photo News

Lees ook: