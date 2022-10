Remco Evenepoel wint tweede Kristallen Fiets met monsterscore: “Eresaluut aan 2022”

Premier League De Bruyne sluipt na nieuwe beslissen­de pass in top vijf assistko­nin­gen in de Premier League, Haaland pikt ook graantje mee

De tweede plaats heeft hij in het vizier. Kevin De Bruyne staat sinds zaterdagmiddag officieel in de top vijf aller tijden van de beste passeurs. Tegen Southampton bracht hij de 2-0 van Phil Foden aan met een simpel passje op het juiste moment. De Rode Duivel moet in de all time ranking enkel nog Ryan Giggs, Cesc Fabregas, Wayne Rooney en Frank Lampard voor zich dulden. City freewheelde tegen de Saints naar een makkelijke zege.

8 oktober