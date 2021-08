Remco Evenepoel rijdt niet verkeerd en wint Brussels Cycling Classic: “Het is geen juniorenkoers, iedereen had het moeten weten”

WielrennenWeer prijs. Twee dagen na de Druivenkoers heeft Remco Evenepoel ook de Brussels Cycling Classic gewonnen. Onze 21-jarige landgenoot van Deceuninck-Quick.Step gooide zijn naaste belager Aimé De Gendt op tien kilometer van de streep overboord. De vijf andere koplopers onder wie Victor Campenaerts en Philippe Gilbert werden even ervoor geëlimineerd door een wegvergissing. “Jammer voor de koers, maar dat is het leven soms", aldus Evenepoel.

De Brussels Cycling Classic werd grondig herschikt. Een dubbele passage over de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg moest het traditionele verloop van de sprinterskoers in de war sturen. Voor een verandering van de klassieke vroege ontsnapping zorgde de parcourswijziging niet. Gianni Marchand, Dimitri Peyskens, Lindsay De Vylder en Jules Hesters waren de Belgen in het offensief en kregen het gezelschap van de Noor Torstein Traeen, de Nederlander Etienne van Empel en de Brit Jacob Scott.

Op de eerste doortocht over de Muur voelde Victor Campenaerts de benen kriebelen. Remco Evenepoel reageerde gevat. De koers ontploft op 80 kilometer van de streep. Ook Aimé De Gendt, Philippe Gilbert, Tosh Van der Sande, Marc Hirschi en Brandon McNulty schoven mee en sloten vooraan aan bij een kopgroep die inmiddels uit elkaar was gevallen. De Vylder, Traeen en Scott waren de enige overblijvers, maar tijdens de tweede passage over de Muur/Bosberg werd ook dat trio overboord gekieperd. Een elitegroepje met z’n zevenen dus.

Vooraan was het even zoeken naar een geoliede samenwerking - bij één van de speldenprikjes lag Hirschi er zelfs bijna af -, maar uiteindelijk vonden de zeven gezanten elkaar toch. Het peloton moest zich geen illusies meer maken. Op veertig kilometer van de finish gaf het 1'40" toe - een kloof die niet meer werd dichtgefietst.

Wegvergissing

Met z’n zevenen naar de streep? Neen. Op 20 kilometer van de finish draaien vijf renners bij een t-splitsing naar rechts - de motor volgend - terwijl de correcte weg naar links was. Remco Evenepoel en Aimé De Gendt hadden dat door - parcourskennis? - en waren gaan vliegen. Gilbert en co. maakten rechtsomkeer, probeerden het nog even, maar zagen het gat groter worden. Over deze wegvergissing is het laatste woord nog niet gezegd.

Volledig scherm De t-splitsing waar vijf renners verkeerdelijk naar rechts gingen. © Eurosport

Evenepoel versus De Gendt dus. Maar niet voor lang. Op een stukje vals plat op de Ninoofsesteenweg - op enkele kilometers van thuishaven Schepdaal - liet Remco zijn laatste metgezel ter plekke. De zege op de Houba de Strooperlaan was een feit. Dat amper twee dagen na zijn knappe solo in de Druivenkoers.

De Gendt werd tweede, Van der Sande won het sprintje om de derde plaats.

Evenepoel: “Geen juniorenkoers”

Remco Evenepoel boekte in de Brussels Cycling Classic z'n tweede zege in drie dagen. De renner van Deceuninck-Quick.Step was een van twee renners die zich niet lieten verrassen door het parcours. “Dat was vrij gek”, vertelde hij na de koers. “Meestal hebben we het parcours op onze fietscomputer, dus iedereen was verrast. Ik ook, want ik wist dat we naar links moesten. Ik dacht zelfs even dat ze het parcours op het laatste moment nog veranderd hadden. Aimé en ik hebben van de situatie kunnen profiteren.”

Sommigen stelden zich de vraag of Evenepoel en De Gendt niet hadden moeten wachten. “Stel dat we gewacht hadden, had er een heel rare situatie plaatsgevonden. Dan was de groep daarachter wellicht ook nog teruggekomen. Je moet het parcours gewoon kennen en weten dat het naar links is. Het is een profwedstrijd en geen juniorenkoers. Iedereen had het moeten weten - uit onze volgwagen kwam drie keer de melding dat het naar links was. Jammer voor de koers, maar dat is het leven soms.”

Volledig scherm Remco Evenepoel. © BELGA