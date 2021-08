Rel rond paralympische zwemmer: concurrent wil met video’s aantonen dat Nederlandse kampioen helemaal niet blind is

Rogier Dorsman werd donderdag paralympisch kampioen op de 400 meter vrije slag in de S11-klasse voor blinden en zeer slechtzienden. Zijn Poolse concurrent Wojciech Makowski spreekt echter van valsspelen. Makowski beweert ongeveer tien video’s in het bezit te hebben die moeten aantonen dat de Nederlander verre van blind is. Op de beelden: Dorsman die zelf eten op zijn bord schenkt, door zijn telefoon scrolt en zonder hulp van een blindenstok obstakels ontwijkt tijdens een wandeling. De Polen stelden World Para Swimming op de hoogte, maar actie werd tot Makowskis woede niet ondernomen. Hij noemt het simuleren van blindheid de meest verachtelijke vorm van doping. “Het maakt me ziek en het verwoest mijn vreugde van deze Spelen.”

Waarom Dorsman die dagdagelijkse handelingen waar Makowski naar wijst dan toch kan uitvoeren? “Paralympische atleten zijn vaak ontzettend goed in zichzelf aanpassen. Daarnaast is Rogier niet blind geboren, maar is zijn zicht in de loop der jaren slechter geworden. Vaak is deze groep in staat om bepaalde handelingen nog normaal uit te voeren”, zegt een specialist die door onze collega’s van AD werd gecontacteerd.