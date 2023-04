Refereeing Department wil tijdens play-offs betere communicatie tussen coaches en refs: “20 minuten na wedstrijd gesprek mogelijk”

Het Professional Refereeing Department (PRD) wil tijdens de play-offs, die vrijdag reeds van start gaan, een verbeterde communicatie zien tussen de Belgische scheidsrechters en coaches. “20 minuten na het laatste fluitsignaal is er een gesprek mogelijk in de kleedkamer van de referee, om de fases in kwestie te bespreken.” Op het veld moet de nadruk gelegd worden op fair play en communicatie, zo werd woensdag in Tubeke uitgelegd aan coaches en spelers.

Naar jaarlijkse gewoonte werden clubs en media uitgenodigd in Tubeke, om voor de start van de play-offs de puntjes op de i te zetten wat betreft de arbitrage. Bijna alle clubs die dit seizoen nog deelnemen aan de play-offs waren in het Martin’s Red Hotel in Tubeke aanwezig. Ze werden onder meer vertegenwoordigd door hun coach en aanvoerder, en konden daar in groepjes discussiëren met de scheidsrechters. Mannen als Hans Vanaken, Wouter Vrancken en Teddy Teuma waren van de partij. Alleen namens Antwerp was niemand aanwezig op het discussiemoment, zij focussen zich volop op de bekerfinale van zondag.

“We willen de communicatie verbeteren”, ging scheidsrechtersbaas Bertrand Layec van start. “75 minuten voor de aftrap van de wedstrijden zal er een eerste ontmoeting plaatsvinden tussen de trainers en de scheidsrechters. Na de wedstrijd willen we niet dat er op het veld gediscussieerd wordt over eerder genomen beslissingen. Zo’n imago willen we niet voor het Belgische voetbal. Om dat te vermijden hebben we gevraagd aan de coaches om discussies op het terrein te vermijden. 20 minuten na het laatste fluitsignaal is er een gesprek mogelijk in de kleedkamer van de referee, om de fases in kwestie te bespreken. Communicatie met het publiek komt er nog niet. We vinden dat de scheidsrechters eerst de tijd moeten krijgen om de fases te evalueren. Communicatie met het publiek volgt pas, zoals nu al gebruikelijk, daags na afloop van de speeldag.”

Na zowat elke speeldag zijn er discutabele fases. Layec benadrukt dat missen menselijk is en dat er altijd fouten zullen worden gemaakt, ook al is er sinds enkele jaren een videoref. “We hebben aan onze scheidsrechters coherentie en consistentie gevraagd. Coherent zijn tijdens de hele wedstrijd is de eerste vereiste. We hebben dit seizoen wedstrijden gezien waarin er voor een soortgelijke fases twee verschillende beslissingen waren. Dat moet eruit. Daarnaast zien wij graag uniformiteit in het hele seizoen, maar dat is moeilijker. VAR of geen VAR, perfectie bestaat simpelweg niet. Iedereen eist honderd procent juiste beslissingen en dacht ook dat we die met de VAR wel zouden krijgen, maar zo werkt het nu eenmaal niet. Dat is nergens ter wereld het geval. Dat neemt niet weg dat er wel duizenden juiste beslissingen geweest zijn. We geven toe dat er fouten gemaakt zijn, maar het waren niet alleen fouten. Er kwam kritiek, maar wij blijven voortdoen en hopen op goeie resultaten in de play-offs.”

Volledig scherm © Photo News

Vooral wat betreft handspel waren er de voorbije weken en maanden heftige discussies, in België en daarbuiten. De kritiek luidt dat het reglement niet helemaal duidelijk meer is en dat er een te grote grijze zone is, waardoor het reglement te veel voor interpretatie vatbaar is. “De regel is nochtans simpel: we spreken van hands als de arm beweegt richting de bal of de arm het lichaam groter maakt. Analyse van de fases leert ons echter dat er ruimte is voor interpretatie. Het is moeilijk om daarin het juiste evenwicht te vinden. Vroeger werd er enkel gekeken naar de intentie om de bal met de hand of de arm te spelen. Nu zijn er meer criteria en dat maakt het eigenlijk makkelijker voor de referee. Het verschil is dat alles nu wordt bekeken en uitvergroot. We moeten simpelweg accepteren dat er nu eenmaal een grijze zone is en daarnaast moet men zich neerleggen bij de beslissing die op het terrein genomen is. Het zijn de IFAB, UEFA en FIFA die ons de regels opleggen en wij hebben die te volgen.”

Ook ligt het spel vaak lang stil wanneer er door de VAR moet nagegaan worden of er al dan niet sprake is van buitenspel. In Europese wedstrijden en op grote toernooien lijkt dat sneller te gaan. “Ik ben ermee akkoord dat we daarin nog te traag zijn”, aldus Layec. “Maar wij beschikken niet over dezelfde systemen als UEFA en FIFA. Daar komt nog eens bij dat het in sommige stadions moeilijk blijft om de 3D-lijn te trekken.”

“86,6 procent daarvan waren correcte beslissingen” In de reguliere fase van de Jupiler Pro league hebben de Belgische scheidsrechters 973 sleutelbeslissingen genomen tijdens wedstrijden voordat een VAR-interventie van start gegaan is, wat neerkomt op een gemiddelde van 3,17 sleutelbeslissingen per wedstrijd. Het gaat hierbij om beslissingen wat betreft strafschoppen, rode kaarten, uitsluitingen na twee gele kaarten en overtredingen in de buurt van de zestien. Als ook nog eens de beslissingen wat betreft het al dan niet toekennen van gele kaarten worden meegerekend, komen we tot 2.201 sleutelbeslissingen voor er VAR-interventie was, een gemiddelde van 7,19 per wedstrijd. “86,6 procent daarvan waren correcte beslissingen”, zo maakte scheidsrechtersbaas Bertrand Layec woensdag bekend in Tubeke, twee dagen voor de start van de play-offs in de Jupiler Pro League. Vorig jaar lag dat percentage iets hoger met 89 procent correcte beslissingen. “Dit wil ook zeggen dat er dertien procent foute beslissingen waren. Zo waren er 162 fouten die we dit seizoen hebben vastgesteld, voor VAR-interventie. Dat komt neer op vijf à zes fouten per speeldag. Dat is veel en ongetwijfeld te veel voor sommigen. 84 procent daarvan werd gecorrigeerd door de VAR. Zo blijven er nog 26 fouten over, ook na VAR-interventie. Dat maakt 0,8 zware fouten per speeldag, die een impact hadden op het resultaat. Dat is nog te veel. Zo waren er situaties waarin de VAR eigenlijk had moeten tussenkomen en dat niet heeft gedaan. Maar de uiteindelijke beslissing, en dit wil ik onderstrepen, ligt altijd bij de ref op het veld.”

Volledig scherm © Photo News