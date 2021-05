Referee department vindt fout van Cullen rood, maar “VAR moest niét tussenkomen”

De overtreding van Cullen:

Onze huisref Tim Pots vond dat de videoref wél correct handelde, maar ook volgens hem was rood de betere keuze geweest. “Cullen is te laat en gaat met de studs vooruit op de enkel van Dost. De intensiteit is niet geweldig hoog, want hij blijft rechtop en zijn hiel raakt ook nog de grond op het moment van het contact. Dan is de kans op een ernstige blessure minder groot. Daarom begrijp ik dat de VAR niet ingreep, maar die had dat ook niet gedaan als Lardot de rode kaart had getrokken. Dat ware de betere beslissing geweest, maar een clear error is het niet.”