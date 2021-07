Refaelov praat voor het eerst na zijn tumultueuze overgang: “Anderlecht heeft spel correct gespeeld”

Copa América “Dans dan! Ga je nu niet dansen?”: hevige Messi treitert na misser, keeper voert verbale oorlog van bovenste plank

7 juli Opgepompt van adrenaline was Lionel Messi na de penaltymisser van Jerry Mina. Terugdenkend aan het omstreden dansje van de Colombiaan enkele dagen geleden. “Dans dan! Ga je nu niet dansen?” Een strafschoppenreeks op het scherpst van de snee, want ook Argentijns doelman Emiliano Martinez ging graag mee in de verbale spelletjes.