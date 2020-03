Redt deal met buitenlandse investeerder Sporting Lokeren? Yannick De Spiegeleir

21 maart 2020

11u07 0 Lokeren Volgens voorzitter Louis de Vries is er een akkoord in de maak dat Sporting Lokeren kan redden van het faillissement. “We zullen met een communiqué komen zodra we daar klaar voor zijn”, meldt de Vries aan onze redactie.

Tegenover verschillende bronnen bevestigde de Sportingvoorzitter vrijdagavond dat er een akkoord in de maak is. Het zou gaan om een buitenlandse investeerder die de club volledig wil overnemen. Al blijft het afwachten of er straks ook effectief witte rook te zien is boven het Daknamstadion, want de afgelopen weken en maanden werd al meermaals een oplossing aangekondigd, maar uiteindelijk bleef het telkens stil.

Zeker is wel dat Sporting kostbare tijd kon kopen door de coronacrisis. De zitting voor de ondernemingsrechtbank van Dendermonde waarop beslist zou worden of het faillissement voltrokken werd, zou normaal maandagochtend plaatsvinden. Door de maatregelen rond het coronavirus is de uitstelling echter verdaagd naar 20 april.