Red Panthers halen eerste overwinning binnen tegen Nieuw-Zeeland



Redactie

01 februari 2020

07u55 1 Hockey Pro League De Belgische hockeyvrouwen hebben hun eerste overwinning in de Hockey Pro League binnengehaald. De Red Panthers (FIH 12) versloegen het Nieuw-Zeelandse team (FIH 6) in zijn thuisbasis Auckland met 1-2.

Al in de 2e minuut openden de Belgische speelsters onder coach Niels Thijssen de score: Ambre Ballenghien vond met een backhand de achterkant van het net. Gemma McCaw bracht de Nieuw-Zeelanders aan het begin van het tweede kwart (16') op gelijke hoogte. Anne-Sophie Weyns maakte voor de Red Panthers uiteindelijk in het laatste kwart (21') het beslissende doelpunt.

De Red Panthers boekten zo hun eerste overwinning in de Hockey Pro League. Tijdens hun openingswedstrijden, die vorig weekend plaatsvonden in Sydney, speelden ze twee keer gelijk tegen Australië (3-3 en 1-1). Zaterdag verloren ze daarop in de shoot-outs (4-2), zondag pakten ze wel het bonuspunt (1-3).

Later op de dag nemen ook de Belgische hockeymannen - de Red Lions (FIH 1) - het in Auckland op tegen Nieuw-Zeeland (FIH 8).