Red Lions winnen Vlaams Sportjuweel

La Liga Ex-Realtop­spits Morientes zet druk op Hazard: “Misschien moet Real beslissen dat het niet meer op de beste Eden wacht”

18:40 Beleeft Eden Hazard zondag zijn eerste Clásico als speler van Real? In de aanloop naar de topper in Barcelona liet ex-Realtopspits Fernando Morientes zich scherp uit over Hazard. Hij vindt dat het nu of nooit is voor Hazard na twee kwakkeljaren bij De Koninklijke: “Dit seizoen is cruciaal. Eden zal moeten tonen wat hij in zich heeft.”