Red Lions bouwden na WK-winst een stevig feestje in de bus

DVDA

17 december 2018

12u49 0

De Belgische Red Lions hebben gisteren stevig feest gevierd nadat ze het WK hockey hebben gewonnen. In de bus na de match werd er door het hele team uitbundig gezongen en gedanst. Het was dan ook de eerste keer dat een Belgisch team wereldkampioen werd in een olympische sport. Speciaal voor de Red Lions werd de stemming van ‘Sportploeg van het Jaar’ intussen heropend.