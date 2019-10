Bingoal Gesponsorde inhoud Red Flames-bondscoach gelooft volop in EK-kwalificatiekansen Aangeboden door Bingoal

04 oktober 2019

Als het van bondscoach Ives Serneels afhangt, spelen de Red Flames in 2021 het Europees kampioenschap in Engeland. Na de 6-1 winst tegen Kroatië, trekken de Belgische dames met vertrouwen naar Roemenië. “We blijven stappen zetten.”

Toen Ives Serneels in 2011 bondscoach van de Belgische dames werd, stond ons land 35ste op de FIFA-wereldranking. Acht jaar later prijken de Red Flames op een fraaie 18de stek, hun hoogste ranking ooit. Oké, het niveau van hun mannelijke collega’s halen ze nog niet. Maar ze zijn wel aan een knappe opmars bezig.

“Uiteraard zijn ook wij deels afhankelijk van het individuele talent”, vertelt Serneels. “Maar dit is zeker niet de grootste reden van onze opmars. We hebben gewoon op alle mogelijk fronten grote stappen gezet. We zetten in op jeugdopleiding, er is een prima samenwerking tussen het nationale team en de clubs., we hebben onze staf geprofessionaliseerd, de dames zelf zijn bereid om nog professioneler te werken, noem maar op. De aaneenschakeling van al die factoren maakt ons een stuk competitiever en kwalitatief sterker. En die professionele mindset zorgt voor een groeiende ambitie bij iedereen.”

Dat resulteert al een poos in betere resultaten. Het WK haalden de Red Flames nog niet, maar twee jaar geleden kwalificeerden ze zich wel voor het eerst voor het Europees kampioenschap in Nederland, waar ze jammer genoeg de groepsfase niet overleefden. Binnen twee jaar staat in Engeland een nieuw EK op het menu en Serneels gelooft in de capaciteiten van zijn elftal. Na de ruime zege tegen Kroatië begin september, staat volgende week dinsdag de wedstrijd tegen – en in - Roemenië geprogrammeerd.

“We zijn er klaar voor”, vertelt Serneels. “We hebben net de stage in Tubeke afgesloten. De meisjes krijgen nu een dag verlof (vrijdag, red) en zaterdag komen we opnieuw samen om zondag naar Roemenië af te reizen. Ook in de WK-campagne was Roemenië een van onze tegenstanders en we pakten zes op zes (3-2 en 0-1, red). Oké, we moesten voluit gaan, maar op dat niveau is dat logisch. We beginnen dinsdag dan ook met vertrouwen aan dit duel.”

Serneels hoor je overigens niet klagen over de samenstelling van de groep. “Uit pot één lootten we Zwitserland. Een goede ploeg, maar wel een waar we onze voet naast kunnen zetten. We hadden ook zomaar absolute topploegen als Duitsland of Spanje kunnen tegenkomen. De andere twee teams, Kroatië en Litouwen, moeten we in principe iets makkelijker de baas kunnen.” Alle groepswinnaars en de drie (van de negen) beste tweedes zijn rechtstreeks geplaatst voor het EK. De zes andere tweedes spelen barragematchen voor de resterende drie plekjes.

