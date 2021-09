Red Dragons kunnen niet stunten tegen titelverdediger Servië

“Het is goed dat we openen tegen een superteam als Servië. Zij starten een toernooi doorgaans als een diesel, je weet maar nooit... Mogelijk geeft ons dat opportuniteiten...” Euh... verkeerd getankt aan de andere kant van het net. De Red Dragons gaven in de openingsset niet thuis. In geen tijd naar een tienpuntenkloof en die achterstand hebben de Belgen nooit kunnen wegwerken. Ze stonden erbij en keken ernaar. De Red Dragons geraakten in die wansmakelijke eerste set aan welgeteld 13 schamele puntjes, waarvan slechts 7 van eigen hand (3x Tuerlinckx, 2x D’Heer, 1x Rousseaux en 1x Van den Dries die kort was ingevallen). De andere punten vielen in de schoot door missertjes bij Servië. Scoutingcijfers van reus versus dwerg: de Belgen haalden in receptie een ‘efficiëntie’ van 24% tegen 75% en in aanval 33% tegen 62%. Verontrustend.