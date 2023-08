Red Dragons geen partij voor wereldkampioen in openingsmatch van het EK

De 0-3-zege voor de wereldkampioen en uittredende Europees kampioen Italië was conform de verwachtingen en verhoudingen op het terrein. De Red Dragons konden op geen moment wedijveren met de topfavoriet, op schamele puntjes in de achtervolging na.

Volledig scherm Lavia botst op het eenmansblok van Ferre Reggers © ANP / EPA

Het werd in de Unipol Arena voor 10.000 toeschouwers een eenzijdige wedstrijd die volledig gecontroleerd werd door de Azzurri. Hoekspeler Robbe Van de Velde, in de voor hem ongewone positie van middenman, liep op een laatste training een licht duimletsel op, maar werd na stevig tapewerk toch ingezet. In de openingsfase toonde Sam Deroo zich het felst in het verweer, waardoor België enigszins kon aanklampen tot 3-3. De racketopslagen die de Italianen vervolgens afvuurden, zorgden voor onherstelbare averij.

Deroo krijgt steun

Later zou Deroo offensieve steun krijgen van Ferre Reggers en de sterk ingevallen Mathijs Desmet (voor Seppe Rotty). De Belgen geraakten nooit in hun spel, onder druk gezet in receptie, in aanval en blokverdediging aan het net. De Italianen toonden zich ook outstanding in hun positiespel. Te weinig onder druk gezet met opslagen, bleef Giannelli aan de pass bij de Italianen als in een zetel het spel rustig verdelen en dicteren. Harder, hoger en scherper: het beeld van een wereldkampioen.

Het is geen cadeau om de openings­wed­strijd te moeten spelen tegen de wereldkam­pi­oen. Dit Italiaanse team is outstan­ding, ‘amazing’. De Red Dragons zijn nog zoekende Emanuele Zanini, Bondscoach Red Dragons

«Het is geen cadeau om de openingswedstrijd te moeten spelen tegen de wereldkampioen», reageerde bondscoach Emanuele Zanini. «Dit Italiaanse team is outstanding, ‘amazing’. We waren kansloos, op alle gebied. We moeten hier geen verregaande conclusies trekken, wel rustig evalueren waar we terkortschieten en daar aan werken en bijsturen. De ploeg is nog zoekende. Ook donderdag tegen Servië hebben we niets te verliezen, pas zondag tegen Duitsland moeten we proberen te verrassen.»

Desmet en Reggers

Ook in de tweede set namen de Red Dragons een hoopgevende start met een 3-0-voorsprong van korte duur. Daarna (3-6) werd het opnieuw achtervolgen, met bijwijlen Desmet sterk aan de bal. De receptie bleef zwaar onder vuur waardoor coach Zanini libero Ribbens wisselde voor Perin. Thys was inmiddels Van de Velde komen aflossen in het midden en D’Heer werd gewisseld met Fransen. Vergeefse pogingen om de Italianen af te remmen. De Azzurri gingen door op hun elan, overstoord en genadeloos. Reggers liet zich nog een paar keer gelden met speldenprikken, in de achtervolging en op verre afstand.

«Het ging heel eenvoudig», merkte Michieletto –de topschutter bij de Italianen – op. «Dit was een prettige opener van ons EK. Het liep lekker bij ons. We hebben de Belgen van bij de start onder druk gezet. We hadden meer tegenstand verwacht.»

België: D’Hulst 1 (Cox 2), Deroo 10, Van de Velde (Thys 2), Reggers 11 (Van Hoyweghen), Rotty (Desmet 6, Verhanneman), D’Heer 3 (Fransen). Libero: Ribbens (Perin)

Italië: Giannelli 4, Michieletto 13, Russo 12, Romano 8, Lavia 9 (Bovolenta 1), Galassi 3 (Sbertoli 1). Libero: Balaso

POULE A

België - Italië: 0-3 (17-25, 18-25, 15-25)

STAND

1. Italië 1 1 0 0-3 3

2. België 1 0 1 0-3 0

3. Servië 0 0 0-0 0

4. Duitsland 0 0 0-0 0

5. Estland 0 0 0-0 0

6. Zwitserland 0 0 0-0 0

31/8: Servië - België (18u) in Perugia

3/9: België - Duitsland (21u) in Ancona

5/9: België - Estland (18u) in Ancona

6/9: Zwitserland - België (18u) in Ancona

* De eerste vier gaan door naar de 1/8ste finales in Bari: 1A - 4C, 1C - 4A, 2A - 3C, 2C - 3A.

* In groep C spelen Polen, Nederland, Tsjechië, Montenegro, Denemarken en Noord-Macedonië. De halve finales en finale worden in het PalaLottomatica in Rome gespeeld (14 en 16/9).