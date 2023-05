Red Dragon Wout D’Heer beleeft droomavond na volleybaltitel met Trentino: “4.000 supporters uit de bol zien gaan, dat is kicken”

VOLLEYBALWout D’Heer (22) – middenman bij de Red Dragons – is kampioen van Italië. Zijn team Trentino won de beslissende vijfde finale tegen Civitanova met 3-0. D’Heer, als derde middenman na de rugblessure van de Servische international Lisinac al een tijdje basisspeler, heeft na twee jaar bij Trentino in Italië al een mooi palmares verzameld: bekerfinalist, zilver en brons op het WK voor clubs, zilver in de Champions League (2022), recent uitgeroepen tot beste Belg in het buitenland en nu zijn eerste kampioenstitel.

Trentino beleefde een droomavond, een vijfde kampioenstitel mogen vieren voor eigen publiek (4.000 toeschouwers). De laatste landstitel dateerde van 2015. Er werd woensdagavond dan ook uitgebreid gefeest tot in de late uurtjes, met de dag erna een etentje en huldiging op het Piazza Duomo in het centrum van de stad, samen met de vrouwenploeg van Trentino die de promotie viert naar de hoogste klasse.

“Kippenvelmomenten”, glundert Wout D’Heer nog na. “Voor, tijdens en na de wedstrijd. Héél speciaal, al die supporters uit de bol zien gaan, dat is kicken. Het volleybal leeft hier enorm, Trentino is dé club van de stad. De beslissende finale was binnen een half uur uitverkocht. Iedereen wou de beslissende titelmatch zien. De voorzitter sprak voor de wedstrijd over een ‘magische avond’. Hier droomt elke volleyballer van, een titelfinale in Italië kunnen spelen en ook winnen. En de vreugde uitbundig delen met de fans op het terrein en later op de avond in de stad. Iedereen wou met een kampioen op de foto.”

Volledig scherm Wout D'Heer (links) viert de kampioenstitel na 3-0 in de beslissende finale tegen Civitanova © Volleybal.it/RV

Trentino was voor de buitenwereld misschien wel de grote favoriet, Civitanova had in de finales de thuiswedstrijden wel naar zijn hand gezet én was drie jaar op rij landskampioen. “Er zat in deze beslissende finale wel wat spanning op, maar gewoon omdat het over winst en verlies ging, titel of geen titel”, aldus D’Heer. “Extra druk kan je het niet noemen. We zaten meteen goed in de wedstrijd, een paar vroege punten voorsprong gaf toen al het gevoel, het zit goed.”

Volledig scherm D'Heer in actie en succesvol met een blok op Yant Herrera © Volleybal.it/RV

Volledig scherm Gedrevenheid bij Lavia, D'Heer en Kaziyski na een gewonnen punt © Volleybal.it/RV

Kans gegrepen

Wout D’Heer is de derde middenman bij Trentino, in de schaduw van de Servische internationals Podrascinin en Lisinac. Maar de Red Dragon greep na Nieuwjaar zijn kans toen Podrascinin even uitviel en recenter Lisinac langer aan de kant moest met een rugblessure. “Ik heb me kunnen tonen, ik ben tevreden over mijn prestaties – op één mindere finale na. Maar ik voel wel dat ik stappen heb gezet, door de hoge trainingskwaliteit en de ervaring die de wereldspelers in onze ploeg met mij delen. Het niveau is van het hoogste en ik kan mijn mannetje staan, ik ben geen meeloper om het gat te vullen. Dat gevoel geeft mij een boost en heel veel voldoening. Ik zit op een wolkje, het geeft me vleugels.”

Pa Bart in de zaal

Het regende felicitaties, schouderklopjes en gsm-berichten, ook van het thuisfront. “Mijn pa (Bart) zat in de zaal”, straalt Wout D’Heer. “Hij heeft even getwijfeld of hij wel zou komen want hij zag ons de derde finale verliezen. Toen konden we al kampioen spelen. ‘Misschien breng ik wel ongeluk’, opperde hij. Maar een vliegticket voor de beslissende finale werd toch wel snel geboekt. (lacht) Het werd ook voor hem een magische avond.”

Studies Podologie

Wout D’Heer vertrekt na de huldiging naar België waar hij al meteen verwacht wordt bij de Red Dragons. De nationale ploeg begint op zaterdag 27 mei in Kortrijk (tegen Kroatië) aan de European Golden League. “Ik heb een afspraak met de bondscoach (de Italiaan Zanini, red.), ik speel de eerste drie wedstrijden met de Red Dragons en neem dan een pauze om me ook te concentreren op mijn studietraject Podologie, met examens en stages die ik moet spreiden. Op één of twee vakken na heb ik dan mijn tweede jaar achter de rug. We zien daarna wel hoe het verder verloopt. Ik snak ook wel naar wat rust, want het is een lang seizoen geweest aan de top. Maar kijk, daar doen we het voor, hé.” (stralende lach)

Volledig scherm Trentino met Wout D'Heer (vierde van links) op het podium bij de viering van de kampioenstitel © Volleyball.it/RV

Contract verlengd

Deze vijfde landstitel is voor Trentino de bekroning na een heropbouw van twee jaar. De ploeg ondergaat straks een paar wijzigingen. Coach Lorenzetti trekt naar Perugia en wordt vervangen door Soli van Cisterna, de Bulgaarse uitblinker Kaziyski verhuist naar Milaan (waar ook Red Dragon Ferre Reggers zal spelen, red.), Lisinac gaat naar Warschau, Dzavoronok naar Verona,... Nieuw is alvast Rychlicki (ex-Maaseik) die overkomt van Perugia. Wout D’Heer zelf zag zijn contract al een tijdje verlengd tot 2024.