Red Dragon Tomas Rousseaux aan beterhand na aanval op straat in Polen: “In twee weken is neusbreuk genezen”

Tomas Rousseaux, een vaste klant in de selectie van het nationale volleybalteam, speelt sinds 2017 in Polen en sinds dit seizoen voor GKS Katowice. Midden oktober is hij op straat aangevallen door een onbekende, waarbij hij volgens zijn club “een ernstige blessure” opliep. Er zou een strafrechtelijk onderzoek lopen. Volgens lokale media zou de aanval gebeurd zijn in de buurt van het centrale plein in Krakau, waarbij Rousseaux verwond raakte aan het hoofd en het aangezicht, en een operatie onderging.

Zijn moeder Karin Wallyn, die momenteel op bezoek is in Polen bij haar zoon, liet weten dat Tomas door iemand met pepperspray aangevallen was in Krakau: “Hij is daarbij gevallen en brak zijn neus”. Maar intussen is hij alweer aan de beterhand, Rousseaux en zijn mama stuurden ook een foto van hun beiden vandaag: “Tomas mag vier weken niet volleyballen wat met een gebroken neus de normale genezingstijd is. Hij heeft nog twee weken te gaan. Tomas voelt zich eigenlijk zeer goed en traint rustig mee met wat kan en mag, zoals cardiotraining en lichte fysieke oefeningen.”