Recordhouder Peter Sagan denkt aan achtste groene trui en heeft ook raad voor Van Aert: “Je moet 21 dagen bij de zaak zijn, geen 5”

Time-out Thibaut Courtois laat verbluffen­de Champions League­winst vereeuwi­gen met tattoo

Thibaut Courtois heeft de belangrijkste prijs in clubverband laten vereeuwigen. De doelman van Real Madrid, die op 28 mei 2022 onklopbaar was in de Champions Leaguefinale tegen Liverpool, liet de herinnering op zijn linkeronderarm tatoeëren. Een muur in doel (verwijzend naar zijn bijnaam ‘El Muro’), de letters ‘TC1' en de trofee staan nu voor eeuwig vervat. “Bedankt voor het geweldige werk”, schreef Courtois bij zijn nieuwste aanwinst.

26 juni