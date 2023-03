RECONSTRUCTIE. “Maak dat het vóór de laatste kilometer duidelijk is”: hoe dé knoop werd doorgehakt bij Jumbo-Visma

Sep Vanmarcke verbaast zichzelf met een knappe derde plaats: “Nu niet ziek worden”

Dertien jaar geleden. De piepjonge Sep Vanmarcke verbaast iedereen en ook zichzelf met de tweede plaats in Gent-Wevelgem. Ook zijn derde plaats in de editie van 2023 had de inmiddels 34-jarige Vanmarcke vooraf niet verwacht.