RECONSTRUCTIE. De ‘k**dag’ van Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma in vier fasen: “We gaan door, volle bak vooruit”

Tour de France BEKIJK. Pogacar neemt Vingegaard in het begin én in de finale vruchte­loos onder vuur, Matthews voert nummertje op: de beste momenten van rit 14

Op papier leek de etappe naar Mende een traditionele overgangsrit te worden, maar toch was het ook vandaag weer volle bak koers in de Tour. Tadej Pogacar zette gele trui Jonas Vingegaard en diens ploeg Jumbo-Visma al snel onder druk. Daarna ontspon zich in de spits van de koers een spetterend gevecht om de ritzege ontspon, met Michael Matthews als grote triomfator. Op de lastige slotklim nam Pogacar Vingegaard vervolgens opnieuw onder vuur, maar de Deen gaf geen krimp. Bekijk hierboven de momenten van de dag.

16 juli