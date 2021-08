Real Madrid wint met het kleinste verschil tegen Betis, Hazard mag een klein kwartiertje meedoen en scoorde ei zo na de 0-2

Real begon goed aan de partij en had na amper vijf minuten spelen een unieke mogelijkheid op de openingsgoal. Vinicius zette zich goed door op zijn linkerflank en legde de bal uitstekend achteruit op Benzema, maar de Franse spits trapte onbesuisd naast. Normaal mist hij dit niet. Ook Militao was gevaarlijk in het openingskwatier, maar Rui Silva ging goed plat op de poging van de Braziliaanse centrale verdediger. Aan de overkant moest Courtois alert zijn op een vrije trap van Fekir en een gevaarlijke knal van Juanmi. Gescoord werd er niet in de eerste helft en zo gingen we met een brilscore rusten.

In de tweede helft was Real de betere ploeg en op het uur kwamen ze dan ook verdiend op voorsprong. Benzema hield goed het overzicht en vond Carvajal in de tweede zone. De rechtsachter hield zijn schot goed laag en verschalkte - een sterk keepende - Rui Silva. Eden Hazard mocht een klein kwartiertje invallen en scoorde ei zo na de 0-2, maar Rui Silva pakte uit met een uitstekende save. Courtois hield voor de eerste keer dit seizoen de nul. In de laatste seconden moest hij nog uitpakken met een schitterende redding. Real is met een 7 op 9 goed aan het seizoen begonnen en kan met een goed gevoel de interlandbreak ingaan. Voor Hazard worden het nog spannende dagen. Blijft de Rode Duivel of vertrekt hij nog? Dinsdagavond weten we het.