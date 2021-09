Real Madrid walst over Mallorca dankzij Benzema en Asensio, Eden Hazard blijft op de bank

Wielrennen Derde zege in vijf dagen tijd: Jasper Philipsen wint nu ook GP Denain

21 september Drie zeges op vijf dagen tijd. Jasper Philipsen knalde naar de overwinning in de GP Denain. Onze landgenoot van Alpecin-Fenix toonde zich in de Franse eendagskoers de snelste in een massasprint, waarin hij Jordi Meeus en Ben Swift klopte. Stan Dewulf en Michal Kwiatkowski werden op 250 meter van de finish gegrepen. Philipsen zit in bloedvorm: vrijdag schreef hij het Kampioenschap van Vlaanderen op zijn naam, zondag was hij de beste in Eschborn-Frankfurt.