Real Madrid voor tweede keer in week tijd pijnlijk onderuit, Eden Hazard ziet gelijkmaker afgekeurd

La Liga Een nieuwe opdoffer: onmondig Barcelona gaat onderuit bij het Atlético van Carrasco

2 oktober Drie dagen na de pijnlijke nederlaag in de Champions League tegen Benfica heeft FC Barcelona ook in de competitie verloren. De Catalanen gingen in de topper bij Atlético en Yannick Carrasco met 2-0 onderuit. Atlético nestelt zich zo in het spoor van koploper Real Madrid, Barça blijft hangen in de middenmoot.