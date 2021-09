REACTIES. Vanaken na historische goal: “Ze konden hun spel niet spelen” - Mignolet: “Mogen héél fier zijn”

Vanaken begon aan zijn doelpuntenserie in december vorig seizoen met goals tegen Zenit Sint-Petersburg en Lazio Roma. Eerst een penalty thuis tegen de Russen (3-0), vervolgens een kopbal in Rome (2-2). Dit seizoen scoorde de spelmaker van Club eerst tegen PSG en nu dus ook tegen Leipzig.

“Dit is een geweldig resultaat”, sprak Vanaken meteen na afloop van de match bij VTM. “Wie voor aanvang had gezegd dat we nu op kop zouden staan in onze groep, had iedereen voor gek verklaard. Maar we zijn er gewoon vol voor gegaan, zonder schrik. Dan zie je dat er veel mogelijk is.

Rits: “Punt was fantastisch geweest, zege is fenomenaal”

Ook Mats Rits pikte z’n doelpuntje mee. Voor de middenvelder was het zijn eerste treffer in de Champions League. “Dit voelt fantastisch”, aldus Rits. “Vooraf zeiden we dat een punt geweldig zou zijn en een zege fenomenaal. We spelen een geweldige eerste helft - ‘t is enkel jammer dat we achter komen want we waren gewoon de betere ploeg. Gelukkig kunnen we goed reageren. Die goal? Dat is weer iets dat ik kan afvinken. Ach, vooral de zege telt.”

“In de tweede helft was het pompen - logisch ook. Maar we zijn overeind gebleven. Leipzig heeft uiteindelijk amper kansen gekregen. Onze mentaliteit was fantastisch.”

Mignolet: “De sleutel was om gedurende 90 minuten aan hun intensiteit te spelen”

In de tweede helft moest Simon Mignolet zich vooral attent tonen op hoge ballen. De keeper van Club moest uitpakken met één prima parade. “Dit is een ongelooflijke prestatie”, treedt hij z’n ploegmaats bij. “We mogen terecht fier zijn en genieten. In de tweede helft is het logisch dat je onder druk komt te staan, maar ik heb toch maar twee ballen moeten pakken. De sleutel was om gedurende 90 minuten aan hun intensiteit te spelen en dat is gelukt.”

