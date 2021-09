REACTIES. Vanaken: “Ik maakte een typische ‘Vanaken-goal’”, De Ketelaere: “We stonden ons mannetje, ik ben trots”

Vanaken: “Dit smaakt naar meer”

Hans Vanaken tekende voor het enige doelpunt van Club. “Zo heb ik er al een heel deel gemaakt, in België en ook daarbuiten. Een typische Vanaken-goal, kan je zeggen. Hij ging goed binnen. Voor mij is de voorbereiding anders geweest dan gewoonlijk. Ik had wel een oké niveau te pakken, maar ik voel wel dat het groeit de afgelopen weken. Mijn periode bij de nationale ploeg heeft ook vertrouwen gegeven.”

“Nervositeit was er niet. Je staat wel tegenover de beste spelers ter wereld, maar we weten dat in voetbal alles kan. ‘t Was gewoon belangrijk om de focus te behouden, proberen het tactisch plannetje te volgen en te beletten dat ze hun beste spelers konden aanspelen. Ik denk dat we dat gewoon perfect gedaan hebben. Je moet van je eigen sterktes uit gaan, niet altijd terugkruipen. Ik denk dat we de match perfect hebben aangepakt.”

“Overwinning had gekund. We hebben de kansen ervoor gehad. Zij hadden veel de bal, dat weet je tegen zo’n ploeg. Als ze dan balverlies leden was er in de omschakeling wel ruimte. Dat hebben we goed uitgespeeld. Vooral de kans met Jack (Hendry) kon wel binnen, maar zij hebben ook nog wat kansen gehad. We mogen heel trots zijn op deze prestatie, vind ik. Dat smaakt naar meer. Als we op dit elan door gaan, dan zitten er nog zo’n resultaten in.”

Mignolet: “Een geweldig resultaat, er zat zelfs meer in”

“Deze 1-1 in eigen huis tegen PSG is een geweldig resultaat”, klonk het na afloop bij Simon Mignolet. “Dit hadden we vooraf niet verwacht. Het is duidelijk dat we een stap hebben gezet tegenover vorig jaar. De afgelopen jaren hebben we ook goede wedstrijden gespeeld, maar dan verloren we. Nu hebben we een verdiend punt gepakt, we konden zelfs aanspraak maken op meer. En dat ik weinig werk heb gehad? We waren goed georganiseerd. Een doelman houdt niet in z’n eentje de nul. Een pluim voor ons.”

De Ketelaere: “We stonden ons mannetje, ik ben trots”

Helemaal in het begin van de partij riepen ze in het stadion al om een rode kaart voor Paredes, nadat die Charles De Ketelaere onderuit haalde. “We waren druk aan het zetten en hij liet bal glippen. Ik denk dat de scheids misschien wel rood kon geven, maar het werd uiteindelijk geel. Er stonden nog wel spelers in de buurt, hoorde ik achteraf. Maar goed, zelfs met 11 tegen 11 hebben we getoond dat we ons mannetje konden staan, ik ben trots.”

De Ketelaere speelde een uitstekende wedstrijd tegen sterren als Messi en Mbappé. “Je denkt niet veel na tijdens de wedstrijd, dat je tegen zo’n wereldsterren speelt. Je ziet op het veld wel hoe goed ze zijn natuurlijk, maar de personen op zich doen me niet veel. Als je tegen zo’n kwalitatieve ploeg speelt, moet iedereen het beste uit zichzelf halen. Je wint hier niet door op je eentje goed te zijn, we moesten er collectief staan. Met wat geluk winnen we hier zelfs.” Kwatongen voorspelden 0 op 18 voor Club Brugge, maar het eerste punt is al binnen. De weg naar een derde - of zelfs tweede? - plaats ingezet? “We moeten het nu wedstrijd per wedstrijd bekijken en proberen elke dag het beste resultaat te pakken, dat zien we wel”, besloot De Ketelaere.