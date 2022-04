REACTIES. Van der Poel neemt vrede met negende plaats: “Had geen goeie benen” - Devriendt onverhoopt vierde: “Mooiste koers van mijn leven”

Van der Poel: “Ik had geen goeie benen vandaag”

Geen overwinning voor favoriet Mathieu Van der Poel: “Het was een enorm lastige wedstrijd, die eigenlijk nooit is stilgevallen. Ik moest eerst een beetje achter de feiten aanrijden en kwam uiteindelijk wel terug in de wedstrijd, maar ik had ook niet de benen waarop ik had gehoopt. Ik heb niet zo snel gepanikeerd en daarna heb ik nog een paar keer net een valpartij kunnen ontwijken. Maar dat heeft niet het verschil gemaakt, ik voelde gewoon dat ik geen topbenen had.”

“Ik had ook al een paar keer gereageerd en had niet de intentie te blijven reageren. Ik denk dat ik nadien wel goed ben blijven vechten.”

“Realisme overheerst. Ik ben zeer blij met mijn voorjaar, zeker met die overwinning van de Ronde. Nu ga ik toch een paar dagen rusten.”

Tom Devriendt: “Mooiste koers van mijn leven”

Tom Devriendt is boven de wolken met zijn onverhoopte vierde plaats: “Het was een supermooie dag voor mij. Nooit gedacht dat ik dit ging presteren. Het is geen dag in de Hel voor mij. Het moet nog wat doordringen bij mij.”

“Vierde was het maximum. Ik zat echt wel tegen de krampen aan. Je vloekt wel even wanneer Mohoric wegvalt maar ik moest me echt focussen dat ik nog wat overhield voor de finale. Mohoric wilde constant versnellen en dat vond ik wel een goed idee, dus we overlegden een beetje. Ik moest ook nog wel nadenken over wat er kwam omdat we twee ploegmaten in de achtergrond hadden.”

“Ik ben super gelukkig met deze prestatie. Ik cijfer mezelf redelijk snel weg en rij vaak voor anderen. Soms is het moeilijk om mijn eigen kans te gaan, vandaag is dat wel gelukt.”

Stuyven: “Ik had liever gevochten voor het podium”

“Het was niet chaotischer dan anders. Roubaix is altijd chaotisch. Ik was ook niet mee na de waaiers van INEOS. Achteraf gezien waren er veel niet mee: ik, Küng, Wout, Mathieu... Het had geen dramatische afloop, maar was zeker niet ideaal. Maar toch, eind goed, al goed. Ik denk dat we tevreden mogen zijn met de koers, ik had liever gevochten voor dat podium en denk dat ik daar wel nog de benen voor had.”

