REACTIES RSCA. Nmecha: “Voelt als een nederlaag” - Bruun Larsen: “Beste match voor Anderlecht”

Lukas Nmecha werd verkozen tot ‘Man van de Match’, maar de spits van Anderlecht was zelf niet helemaal tevreden over z'n prestatie. “Ik ben toch wat teleurgesteld”, aldus Nmecha bij Eleven Sports. “Zeker over m’n eerste helft, waarin ik één, misschien wel twee keer moest scoren. Dit gelijkspel voelt als een nederlaag, want we hebben hard gewerkt om weer in de match te komen na de openingsgoal.”

De Duitse spits maakte de vergelijking met de wedstrijd op Club in de reguliere competitie, waar de dominantie van blauw-zwart groot was. In die zin heeft Anderlecht stappen gezet. “Maar we kunnen nog beter. We moeten de knop kunnen omdraaien en elk moment 100% zijn. Dan doet dit team mee voor de titel. We moeten klinischer zijn en goals op het einde voorkomen.”

Bruun Larsen: “Al veel geoefend op zo'n vrije trappen”

Jacob Bruun Larsen leek Anderlecht even op weg te zetten naar de drie punten met een knappe vrije trap. De Deen speelde een hoopgevende wedstrijd na moeilijke beginmaanden bij paars-wit. “Of dit m’n beste match voor Anderlecht was? Dat kan je wel zeggen, ja. Ik heb niet zo lang gespeeld, maar heb de ploeg wel proberen helpen. Ik had een goed gevoel bij die vrije schop, op training heb ik al veel geoefend op zo’n vrije trappen.”

Ook over de match van z'n ploeg was Bruun Larsen tevreden. “We hadden voor rust kunnen scoren, want we zaten goed in de wedstrijd. Brugge was niet goed in de eerste helft, maar zij scoorden wel. Dankzij onze snelle reactie kregen we meer zelfvertrouwen.”

