REACTIES. “Na de goal werden we gewoon te zenuwachtig”: eerlijke Hans Vanaken legt pijnpunten Rode Duivels op tafel

WK kunstschaatsen Oekraïense vedette is niet present op WK kunst­schaat­sen en poseert met geweer: “Ik blijf in Kiev bij mijn president”

De invasie van Rusland in Oekraïne zindert na op het WK Kunstschaatsen in Montpellier. De zeven Oekraïense deelnemers kregen bij de openingsceremonie een minuut applaus. De Oekraïense topper Anastasiia Arkhypova (18) is niet present en poseerde bij de start van de oorlog voor een foto, met geweer in de hand en molotovcocktails in de buurt.

25 maart