Rafael Nadal, die bevestigt dat hij vader wordt, ziet kans op deelname aan Wimbledon: “Tevreden met de manier waarop ik heb kunnen trainen”

TENNISDit weekendje nog een golftoernooi op Mallorca, maar maandag vertrekt Rafael Nadal (ATP 4) naar Londen waar hij eerst twee exhibitiematchen wil spelen in Hurlingham alvorens zijn zinnen te zetten op Wimbledon. “Het gaat beter, ik heb een ander gevoel in mijn voet”, zei de 36-jarige Spanjaard die twee weken geleden nog openlijk over zijn toekomst twijfelde. En tezelfdertijd ook bevestigt dat hij vader wordt.

Even terug naar die zondag 5 juni in Parijs. Rafael Nadal temperde toen de euforie ontstaan na zijn veertiende Roland Garros-triomf en 22ste grandslamzege met de onthulling dat hij veertien dagen lang met een door vele injecties verdoofde voet had gespeeld. “Zo kan het niet verder”, zei de Mallorcaan die twee dagen later in Barcelona op krukken werd gespot. Een nieuwe, alternatieve behandeling van zijn chronische aandoening, de ziekte van Müller-Weiss, moest soelaas brengen, anders wachtte een operatie en een heel onzekere afronding van zijn carrière. De behandeling lijkt evenwel op het eerste zicht succesvol. Deze week kon ‘Rafa’ al gespot worden op de trainingsbanen van het grastoernooi op Mallorca.

“Het gaat beter”, zei Nadal tijdens een persconferentie vandaag. “Door de behandeling van de zenuwen gebeuren er vreemde dingen in de voet. In bepaalde zones voelt het verdoofd aan, terwijl in andere niet. Dat is normaal, na een paar weken gaan die zenuwen zichzelf herstellen. Er is nog wat pijn maar het voelt anders aan, en dat ervaar ik als iets positiefs.”

Volledig scherm Nadal op training vandaag onder het oog van zijn coach Carlos Moya. © AFP

Groen licht dus voor het gras. “Ik ga maandag naar Londen vertrekken en wil er twee matchen spelen voor Wimbledon. Ik ben tevreden met de manier waarop ik heb kunnen trainen deze week. Ik heb niet zoveel pijn gevoeld. Dit vertelt me alleszins dat er een kans is dat ik kan deelnemen aan Wimbledon.”

Op de All England Club zal de Spaanse veteraan, door de verbanning van Daniil Medvedev (ATP 1) en het wegvallen van de geblesseerde Alexander Zverev (ATP 2), het tweede reekshoofd zijn na Novak Djokovic. Nadal, die het toernooi twee keer (2008 en 2010) op zijn palmares heeft staan, wil er proberen een vervolg te breien aan zijn successen op de Australian Open en Roland Garros. “Het is mijn bedoeling om na Wimbledon wat rust in te lassen en dan Canada (Montréal – 7 augustus) en de US Open te spelen”, aldus Nadal.

Tegen Malisse?

En dat was niet het enige positief nieuws want hij gaat dat allemaal doen als toekomstige vader. Begin deze week werd onthuld dat zijn vrouw Mery Perello zwanger is en ze in oktober een zoontje verwachten. Voor Nadal, die doorgaans zeer discreet is over zijn privéleven, een heuglijke gebeurtenis, maar niet meer dan dat: “Ik ga er niet vanuit dat het ouderschap iets zal veranderen aan het vervolg van mijn carrière.” Nog dit: op de Giorgio Armani Classic in Hurlingham kan Nadal niet alleen Carlos Alcaraz of Casper Ruud, zijn finaletegenstander op Roland Garros, tegenkomen, maar ook Xavier Malisse.

Volledig scherm © AFP