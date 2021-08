Rafa nu ook tegen Seraing? Kompany: “Ik ben niet dom”

“Belangrijk zijn, op en naast het veld”, dat wil Lior Refaelov zijn. Maar toch bij voorkeur erop, en dat lukte vanavond tegen Laçi. Refaelov had een voet in de drie doelpunten, wat het des te opmerkelijker maakt dat hij tegen Union en Eupen slechts een invaller was bij een dan zoekend Anderlecht.

“Ik respecteer de beslissingen van de staf”, sprak Refaelov. “We hebben veel goeie spelers in het aanvallende compartiment, men moet beslissingen maken, er zal geroteerd worden. Ik weet dat ik niet alles zal spelen, maar liefst wel zo veel mogelijk. Als ik dat niet meer wil, kan ik beter stoppen.”

Of Refaelov zondag tegen Seraing aan de match mag beginnen, daar durfde hij niet op antwoorden. Vincent Kompany deed dat wel, met een knipoog. “Ik ben niet dommer dan een ander, ik zie wat jullie ook zien. Dit soort prestaties maakt mijn job alleen maar makkelijker. Ik weet dat de impact van Refaelov op mijn team ontegensprekelijk is, maar voor mij was het verklaarbaar waarom hij de vorige duels niet alles speelde. Hij heeft vorig seizoen de play-offs gemist, we moeten opletten voor blessures.”

Refaelov noemde de 0-3-zege “belangrijk voor het vertrouwen”. “We weten dat men op Anderlecht keer op keer resultaten verwacht. Zeker in deze fase van het toernooi was dat cruciaal. We wilden hier de kwalificatie veiligstellen, ik denk dat we een stap in de goede richting gezet hebben. Voor mij persoonlijk is het dan weer leuk dat we twee keer scoren op stilstaande fases: daar werken we hard op.”

Ook Kompany was voldaan, “hoewel we één of twee goals meer hadden kunnen maken.” De misser van Joshua Zirkzee kwam vervolgens ter sprake. “Dat was een grote kans”, knikte Kompany, zonder te dramatiseren: “Laat ons niet vergeten dat hij zich nog moet inwerken.”

De komende dagen is daar niet veel tijd voor: zondag al wacht Seraing. “We kunnen het ons niet permitteren om in de competitie drie keer op rij niet te winnen”, sprak Refaelov. “Dat zorgt voor druk, maar we zijn allemaal goed betaald om daarmee om te gaan.”

Kan Rafa zijn niveau bestendigen, dan zal het niet aan hem liggen…

