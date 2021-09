Radja Nainggolan verrast kinderziekenhuis met bezoekje: “Een voorbeeldfunctie voor hen? Nu kom ik eens positief over hé”

“Godverdom­me, jij weer!” Louis Van Gaal is helemaal terug met hilarische uitspraken

13:42 Louis van Gaal (70) is sinds kort opnieuw bondscoach van het Nederlands elftal. Of de pers daar ook zo blij mee is, valt nog te bezien. Want er valt altijd wel iets te beleven op de persconferenties met de Nederlander. We hebben een aantal opvallende uitspraken op een rijtje gezet.