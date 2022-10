Radja Nainggolan traint met Antwerpse B-kern: nederlaag tegen Genk en 6 op 15 veranderen niets aan disciplinaire schorsing

NBA De NBA weet: straks komt de Franse 'alien' (en opzette­lijk verliezen zal niet meteen helpen om 'm in te lijven)

“Er zijn spelers die nooit meer hun gelijke zullen kennen. Nooit nog zal er een speler als Shaquille O’Neal komen of Kobe Bryant of Michael Jordan. Deze jongen is van hetzelfde kaliber.” Of hoe de NBA nu al storm loopt voor een 2,20 m lange basketbalsensatie uit Frankrijk. Meet Victor Wembanyama, de knaap die er zelfs voor zorgt dat teams opzettelijk minder presteren om zo een grotere kans te hebben om hem komend seizoen in te lijven.

11:56