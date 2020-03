Radicale veranderingen bij Zulte Waregem: macht van Dury brokkelt af TWEE NIEUWE T2'S VERVANGEN TWEE VERTROUWELINGEN OPi

14 maart 2020

07u44 0 Voetbal Zulte Waregem voert radicale veranderingen door binnen de club. Vooral de macht van Francky Dury (62) wordt flink ingeperkt met het oog op volgend seizoen. De coach verliest twee vertrouwelingen in zijn staf én hij krijgt minder inspraak bij de scouting en de transfers van Essevee. Twee nieuwe assistenten moeten voor een nieuwe wind zorgen.

In januari werd er met Jelle Vossen, Bassem Srarfi en Jean-Luc Dompé - op papier - voldoende kwaliteit gehaald om te strijden voor play-off 1 én voor de bekerfinale. Het drietal kwam met een flink prijskaartje, maar toch werden beide doelstellingen niet gehaald. Naast de erbarmelijke recente resultaten - Essevee haalde 5 op 30 - is de spelersgroep ook al een hele poos verdeeld. En dat stuit de clubleiding tegen de borst.

"Ondanks nooit geziene inspanningen van de club stellen we vast dat Essevee de sportieve doelen niet heeft bereikt", begint het officiële perscommuniqué van de club.

Mental coach weg

Na de 7-0-pandoering tegen Anderlecht hadden voorzitter Carl Ballière en CEO Eddy Cordier vorige zondag al een onderhoud met Francky Dury. Na het gesprek met de hoofdtrainer werd de volledige technische staf gesommeerd. Er werd vooral uitleg gevraagd wat de reden was voor het dalende spelniveau en het gebrek aan beleving.

Jon Strubbe werd het eerste slachtoffer. De samenwerking met de mental coach werd beëindigd omdat de wedstrijdmentaliteit en het positivisme van de spelersgroep zoek was. Bovendien hield hij zich steeds minder bezig met de spelersgroep, en was hij steeds meer te vinden in het zog van Dury. Strubbe was de eerste pineut van de sportieve malaise, maar er zijn nog meer veranderingen op til.

"Op sportief vlak zal Francky Dury vanaf de start van volgend seizoen twee nieuwe krachten naast zich krijgen: twee T2's met ervaring op het hoogste niveau."

Vandaag zijn Eddy Van den Berge (61) en Ronny Verriest (59) de trouwe assistenten van Francky Dury, en voor hen lijkt er een nieuwe invulling weggelegd binnen de club. Momenteel is Essevee al de zoektocht gestart naar twee nieuwe assistent-trainers met ervaring op het hoogste niveau die extra schwung moeten brengen in een verjongde technische staf. Aanvoerder Davy De fauw (38) is een optie indien hij volgend seizoen stopt met voetballen, maar daar is momenteel geen zekerheid over. En daarmee stoppen de veranderingen nog niet aan de Gaverbeek.

Van den Berge en Verriest

"Daarnaast krijgt Thomas Caers de verantwoordelijkheid over de scouting. Beloftevolle spelers zullen worden opgespoord en voorgesteld aan de sportieve cel. En tot slot verklaart iedereen zich bereid om de jeugd meer kansen te geven en de link tussen de Academie onder leiding van Joric Vandendriessche en het eerste elftal te versterken."

Dury zal het volgend seizoen moeten stellen zonder zijn twee vertrouwelingen Van den Berge en Verriest, maar daarnaast krijgt de coach ook minder inspraak bij de scouting en transfers, iets wat hij vorig seizoen nochtans had geëist. De positie van Dury blijft zo buiten schot, maar zijn macht binnen Zulte Waregem brokkelt daarmee wat af.