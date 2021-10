Racing Genk slikt op eigen veld drie goals tegen AA Gent en lijdt vijfde opeenvolgende nederlaag

Jupiler Pro LeagueVijf verliesmatchen op rij, doelsaldo 2-14, een plaatsje in de rechterkolom (weliswaar op slechts... drie punten van plaats vier, maar toch),... quo vadis KRC Genk? 0-3 thuis tegen Gent, dát gaat aankomen. De Buffalo’s staan na 9 op 12 voor het eerst dit seizoen in de linkerkolom.

Verlies tegen Dinamo Zagreb, Eupen, Charleroi, West Ham en nu ook Gent. Doelsaldo: 2 voor, 14 tegen. Van een herfstdip gesproken. Nochtans had die vijfde opeenvolgende nederlaag niet gehoeven.

John Van den Brom zette Preciado en Thorstvedt op de bank, Cuesta (geblesseerd) ontbrak. In hun plaats: Muñoz, Sadick en Trésor. Gent tankte tegen Eupen en Partizan vertrouwen, Hein Vanhaezebrouck koos voor Tissoudali, Bezus en De Sart in plaats van Chakvetadze, Odjidja en Owusu.

De inzet vanavond was duidelijk: won Genk, stond het plots vierde. Trok Gent aan het langste eind, kwam het op gelijke hoogte van de Limburgers. In dat geval zouden Hein en co. voor het eerst dit seizoen een plaatsje in de linkerkolom veroveren.

The stakes were high, het tempo van de match lag hoog. Ito knalde op Bolat, Onuachu kwam een teen te kort om een razendsnelle counter in doel te verlengen. Aan de overkant stopte Vandevoordt een tik van Nurio en wachtte Tissoudali te lang om af te drukken. Het bleef kansen regenen in de Cegeka-Arena. Muñoz op Bolat, ook Bongonda en Onuachu vonden de Gent-doelman op hun weg.

Even voor rust viel dan - eindelijk - die eerste treffer. Als door boter sneed de Gentse aanvalslinie. Bezus - Samoise - Nurio en weer Samoise. Knappe goal, de eerste van het seizoen voor het 19-jarige jeugdproduct en 0-1 voor Gent aan de rust. Nochtans had Genk én meer balbezit én meer doelkansen én meer expected goals (1.08 tegenover 0.91) dan Gent. ’t Is niet dat alles slecht is bij de Genkies. Integendeel.

Field Goal

Kansen afmaken is echter ook een kunst. En cadeaus uitdelen ook. Zo liep Lucumi even voor het uur pardoes Bezus omver. De Oekraïner moest z’n strafschop eerst nog hernemen, maar de koele kikker trapte ook die tweede elfmeter laconiek in doel. 0-2, maar match nog niet gespeeld. Onuachu mocht vanop de kleine backlijn aanleggen, maar de Nigeriaan mikte pijnlijk hoog over. Fieldgoals tellen niet, het thuispubliek roerde zich steeds harder. Van den Brom kreeg het hele stadion over zich toen hij Ito naar de kant haalde. Auch. De sfeer verbeterde er niet op tien Depoitre tien minuten voor tijd een dieptepass inch perfect in de loop van Tissoudali legde. Die toverde Sadick om in een kegel en knalde meedogenloos binnen. 0-3 en boeken nu wél toe. Gent mag volgend weekend met een goed gevoel leider Union ontvangen, Genk trekt dan weer naar Zulte Waregem op zoek naar een bijzonder welkome driepunter.

