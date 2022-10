Racing Genk is nog wat steviger leider na knappe 1-3-zege bij Antwerp, Vrancken: “Titelambities? Mij ga je geen uitspraken horen doen”

Jupiler Pro LeagueNa een onderhoudende topper met twee ploegen die er vol voor gingen, won Racing Genk met 1-3 op het veld van Antwerp. Het dodelijk efficiënte trio Trésor/Heynen/Onuachu deed de Great Old de das om. Leider Genk telt nu vier punten voorsprong op eerste achtervolger Antwerp. “Vorig jaar werd de titel al uitgeroepen voor het seizoen begon, nu is het zaak om vooral te spreken op het veld”, aldus Vrancken.

Antwerp nam in het begin van de topper het meeste initiatief, maar een kopballetje van Alderweireld en een schotje van Ekkelenkamp bezorgden Genk nu ook weer geen onoverkomelijke problemen. De eerste grote dreiging van de partij viel aan de overkant te noteren. En het leverde meteen een goal op.

Mike Trésor chipte de bal tot bij de slim infiltrerende Bryan Heynen. De Genkse kapitein maakte er met een halve omhaal 0-1 van. In eerste instantie leek Heynen buitenspel te staan, maar na drie minuten VAR-werk kon worden aangetoond dat Vines de doelpuntenmaker on side hield. Als neutrale voetballiefhebber kon je trouwens niet anders dan applaudisseren voor Heynens pareltje.

Wat volgde, was een wedstrijdfase waarin de bezoekers mekaar iets beter vonden dan de thuisspelers. Nadat Onuachu eerst nog van in de kleine rechthoek over trapte, trof de Gouden Schoen iets voorbij het half uur toch raak. Onuachu verlengde een voorzet van alweer Trésor met het hoofd in doel: 0-2. Jean Butez was te verrast om doortastend in te grijpen.

Even leek Antwerp in de touwen te hangen, maar het stamnummer 1 toonde veerkracht. Twee keer werd Vincent Janssen mooi in stelling gebracht. Scoren lukte echter nog niet meteen voor de Antwerpse topschutter. Bij mogelijkheid drie, op slag van rust, was het wél raak voor Janssen. De Nederlandse international profiteerde van geklungel van McKenzie en een moment van twijfel bij Vandevoordt om de aansluitingstreffer te maken. Zo bleef alles speelbaar na een aangename eerste helft.

Na de rust moest Antwerp duwen. Dat dééd het ook, al was het een tijdje wachten op concreet gevaar. Vlak na het uur bereikte Janssen zijn landgenoot Ekkelenkamp, maar die schoot overhaast voorlangs. Er volgden nóg kansen voor Antwerp, terwijl Genk kreunde onder de druk. Tussendoor vergat scheidsrechter Lambrechts de bezoekende rechtsback Muñoz zijn tweede gele kaart van de namiddag te geven.

Met nog een kwartier te gaan, gooide Mark van Bommel zijn laatste troeven op tafel. Frey, Muja en Scott waren de frisse mannen die voor offensieve impulsen moesten zorgen. Maar nog voor het drietal enige impact kon hebben, ging de bal er in aan de overkant. Trésor – weer hij – schilderde een vrije trap op het hoofd van Onuachu en die maakte de klus af. Met zijn achtste doelpunt in vijf matchen sneed Onuachu de Antwerpse benen af.

‘O-nu-a-chu, olé, olé, olé’ klonk er in het bezoekersvak. In de slotfase mocht de moegestreden Nigeriaan van aan de zijkant toekijken hoe zijn ploegmaats de zege helemaal over de streep trokken. Genk pakte zo zijn zesde opeenvolgende uitoverwinning en verbeterde het eigen clubrecord. Antwerp zag dan weer een reeks van zeven thuiszeges op een rij afgebroken worden. Maar de belangrijkste conclusie van de namiddag is dat de ploeg van Wouter Vrancken in het klassement nu vier punten voorsprong telt op het team van Mark van Bommel.

Vrancken: “Titelambities? Mij ga je geen uitspraken horen doen”

“Jullie praten graag over de titel”, pareerde hij de aangekondigde vragen op de persconferentie. “Ons gaat het gewoon om wedstrijd na wedstrijd te winnen. En als ons dat lukt, dan spelen we kampioen. (knipoogt) Gelet op waar we vandaan komen en wat deze groep heeft meegemaakt, dan moeten we niet te veel praten. Vorig jaar werd de titel al uitgeroepen voor het seizoen begon, nu is het zaak om vooral te spreken op het veld. Jullie mogen schrijven wat jullie willen, maar mij ga je geen uitspraken horen doen.”

Vrancken gaf ook toe dat het mits wat pech ook anders had kunnen uitdraaien tegen Antwerp. Zeker in de tweede helft had zijn team het moeilijk met de Antwerpse aanvalsgolven. “Efficiëntie is de sleutel in dit soort topwedstrijden, zeker op verplaatsing met zo’n publiek. Van zodra je op voorsprong komt weet je dat je bij momenten gaat moeten overleven. Dat kan alleen met de juiste teamspirit en werkethiek, en daarover ben ik heel tevreden. Kwaliteit combineren met mentaliteit. Als het goed loopt is het leuk om goeie combinaties te zien, maar het is even leuk om te zien dat de spelers voor elkaar door het vuur gaan wanneer het even moeilijk gaat. Je zag het al op Union, en nu opnieuw. Hier gaan niet veel teams komen winnen. Dit is een heel mooie prestatie

