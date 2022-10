Racing Genk is nog wat steviger leider na knappe 1-3-zege bij Antwerp, Trésor doet er drie assists bij

Podcast 🎧 HET WK VAN TOEN. “Dat ‘foertge­baar’? Ik wist dat Aad de Mos in de tribune zat”: de anekdotes van Rode Duivels Vervoort en Claesen over het WK '90

De Rode Duivels hoopten beter te doen dan in Mexico, maar sneuvelden op het WK van 1990 in de achtste finales na een ultieme goal van David Platt. “We waren veel beter dan de tamme Engelsen. Die nederlaag is de grootste teleurstelling uit onze carrière”, blikken Nico Claesen en Patrick Vervoort terug in de derde aflevering van onze nieuwe podcastreeks ‘Het WK van Toen’. De twee halen verder anekdotes en verhalen op over het WK van 32 jaar geleden in Italië. “Clouseau en Jacques Vermeire kwamen ons entertainen in het hotel”, klonk het onder meer.

19 oktober