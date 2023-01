“Queen Nafi is nog lang niet klaar voor haar pensioen”: onze atletiek-watcher ziet hoe Thiam meer dan ooit dé referentie is (en die wellicht nog even zal blijven)

Wielrennen KOERS KORT. Lefevere biedt Warlop onderdak bij Soudal Quick-Step Devo Team - Colbrelli gaat in de (regionale) politiek

Patrick Lefevere heeft Jordi Warlop een reddingsboei toegegooid. De grote baas van Soudal Quick.Step brengt de 26-jarige West-Vlaming onder in zijn beloftenploeg die op continentaal niveau acteert. Of hij ook in actie zal komen voor de WorldTour-ploeg zal na verloop van tijd moeten blijken. Lefevere vertelde eind vorig jaar dat er nog één plaats was in zijn team. Met Warlop zou dat in principe opgevuld moeten zijn.

5 januari