Q-nieuwslezeres Lies Vandenberghe wordt VTM NIEUWS-sportanker Redactie

17 februari 2020

08u53 4 VTM NIEUWS VTM NIEUWS krijgt een nieuw sportanker. Lies Vandenberghe versterkt het huidige team met Maarten Breckx en Jan Dewijngaert. Momenteel is Lies te horen als vaste nieuwslezeres tijdens de ochtendshow van Qmusic. Ze brengt daar niet alleen het nieuws van de dag, maar vertelt in haar sportrubriek om 6u15 en 8u15 ook over het sportnieuws van die dag. Tot 27 maart is Lies nog te horen bij Qmusic. Nadien zal ze het sportblok presenteren bij VTM NIEUWS en ook reportages maken in het veld.

“Nieuws is mijn passie. Ik vertel heel graag verhalen, en de sport zit er vol van. Ik kijk ernaar uit om die verhalen vanaf nu ook te mogen brengen vanuit de VTM NIEUWS-studio in Antwerpen”, blikt Lies Vandenberghe, echtgenote van Maarten Breckx vooruit. “Maar ik vind het minstens even spannend om ook in het veld aan de slag te gaan en reportages te gaan maken. Het is een enorme kans en uitdaging die ik zeer graag wil grijpen en aangaan.”

Michiel Ameloot, Hoofd Sport van News City, is opgetogen met de versterking. “We zijn heel blij met de komst van Lies! Ze spatte van het scherm tijdens haar screentest. Maar ze is in de eerste plaats een journaliste met veel interesse en passie voor sport. Elke dag vertelt ze in de ochtendshow op Qmusic op een zeer bevattelijke en leuke manier het sportnieuws van de dag. Ik kijk er naar uit om haar dat voortaan te zien doen voor VTM NIEUWS. Vrouwen veroveren meer en meer sportharten, kijk maar naar de weerklank van de prestaties van de Belgian Cats en de Red Flames. Met Lies erbij heeft onze sportredactie nu ook eindelijk een eigen vrouwelijke touch.”