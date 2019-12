Puffende Hazard werkt aan terugkeer in fitness en hoopt snel weer op veld te staan: “See you soon”

Stephan Keygnaert

31 december 2019

09u55 0 💪🏋‍♂🚴‍♂ ¡@hazardeden10 sigue con su proceso de recuperación! #RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/i839dszW98 Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link Real Madrid Eden Hazard beult zich af in de fitness in de hoop zo snel mogelijk wedstrijdfit te geraken. “See you soon, hasta pronto”, houdt Hazard er de goede luim in. Real Madrid hoopt dat Hazard helemaal wedstrijdfit is voor de derby tegen Atlético Madrid op zaterdag 1 februari. Dat zal rúim twee maanden zijn na de vermaledijde wedstrijd tegen PSG. De kans op een rentree in de halve finale van de Spaanse Supercup over tien dagen tegen Valencia is (altijd) een utopie (geweest).

Hazard liep op 26 november in een duel met Thomas Meunier een barstje van 3 millimeter in het kapsel van de rechterenkel op. Eén tot twee maanden buiten strijd, luidde de prognose. Dik één maand later heeft Hazard van de medische staf van Real Madrid nog steeds geen groen licht gekregen om de loopoefeningen te hervatten. De Rode Duivel onderhoudt de conditie met kracht- en spierversterkende oefeningen. Vorige week doken al beelden op van Hazard die nog steeds geen volle kracht kan zetten op zijn rechtervoet en daarbij zelfs lichtjes hinkt.

Sommige Spaanse media schrijven dat de club al heel blij zal zijn indien Hazard inderdaad topfit de derby van 1 februari tegen Atlético zal halen. De medische staf kreeg van Zinédine Zidane én vanuit het hoogste bestuursorgaan alvast de dwingende opdracht om geen enkel risico te nemen in het revalidatieproces van Hazard - ook al kost het punten in de titelstrijd, en zal het nóg punten kosten. De schrik op erger is bijzonder groot. Het eerste halfjaar bij Real Madrid is voor Eden Hazard een nachtmerrie geworden. 2020 kan niet snel genoeg komen voor hem.