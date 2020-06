PSV-verdediger Dumfries traint apart na deelname racismeprotest, ook NBA-sterren komen de straat op Redactie

04 juni 2020

12u57

Bron: Belga 0 Sport Denzel Dumfries doet bij PSV tot en met 10 juni, wanneer de laatste training gepland staat, niet mee aan de groepstrainingen. De 24-jarige verdediger traint individueel, omdat hij woensdag in Rotterdam heeft deelgenomen aan een demonstratie tegen racisme.

"Niet alle aanwezigen daar hielden zich aan de noodverordening die is uitgevaardigd in verband met corona", meldt PSV in een verklaring. "Hoewel de voetballer persoonlijk alle veiligheidsvoorschriften in verband met corona respecteerde, achten hij en PSV het verstandig om geen risico's te nemen.”

Dumfries maakte zijn deelname aan de demonstratie in Rotterdam zelf kenbaar via Instagram. "Hier staat een trotse zwarte man, die trots is op zijn huidskleur. Een man die zich een weg naar boven vocht en racistische opmerkingen tegen hem overwonnen heeft en hier nog steeds dagelijks mee geconfronteerd wordt. Ik sta daarboven", schreef hij bij bovenstaande foto, waarop hijzelf te zien was met een mondmasker. "Ik sta hier voor mijn medemens die dagelijks met dezelfde zaken te maken heeft. Voor degenen die die diepgewortelde pijn ook voelen, degenen die de pijn begrijpen.”

Memphis Depay liet zich ook zien in Rotterdam, evenals maandag in Amsterdam.

Ook NBA-sterren Curry en Thompson betogen in Los Angeles

Nog woensdag namen NBA-sterren Stephen Curry en Klay Thompson en andere spelers van de Golden State Warriors in Oakland (Californië) deel aan een vreedzame mars tegen racistisch geweld. Het duo liep samen met ploegmaats Kevon Looney en Damion Lee mee in de betoging ter ere van George Floyd.

Al meer dan een week zijn er betogingen in de VS, die soms gepaard gaan met plunderingen. Verschillende persoonlijkheden uit de basketwereld, zoals LeBron James, Michael Jordan en Magic Johnson uitten al hun verontwaardiging over de dood van Floyd.

