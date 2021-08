PSV gaat met 2-1 onderuit bij Benfica, maar kan moed putten uit goede tweede helft

Champions LeagueBenfica klopte PSV met 2-1 in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Champions League. De Nederlanders hadden het lastig voor de pauze en gingen met een 2-0-achterstand de rust in. Maar in de tweede helft domineerde PSV, dat dankzij de aansluitingstreffer nog mag dromen van de poulefase.

Geen landgenoten aan de aftrap in het duel tussen Benfica en PSV. Jan Vertonghen is geblesseerd en was niet van de partij bij de thuisploeg, Yorbe Vertssen begon op de bank bij de Nederlanders. Ex-Gent-spits Roman Yaremchuk stond wel in de basis bij Benfica.

De Oekraïense spits gaf ook snel zijn visitekaartje af. Na tien minuten zette hij Rafa Silva met een listige doorsteekpass op weg naar het openingsdoelpunt. De Portugese winger werkte beheerst af en plaatste de 1-0 in het hoekje.

Volledig scherm Rafa Silva viert de 1-0. © EPA

De thuisploeg liet het initiatief daarna aan PSV, maar dat kon lange tijd niet dreigen. De Nederlanders vonden na wat aarzelende combinaties de oplossing en wisten met veel diepgang de ruimte in de rug van de Benfica-defensie te benutten. De bezoekers scoorden zo zelfs via Eran Zahavi, maar buitenspel gooide roet in het eten.

Net voor de rust volgde een nieuwe opdoffer voor PSV. Een hoekschop belandde in de carambole voor de voeten van Julian Weigl, die eenvoudig de voorsprong verdubbelde voor Benfica.

Volledig scherm Julian Weigl juicht na de 2-0. © AFP

Maar de bezoekers toonden zich veerkrachtig na de pauze. Cody Gakpo lukte al vroeg in de tweede helft de aansluitingstreffer. PSV nam het heft vervolgens resoluut in handen, Benfica kwam er nog amper uit. Maar scoren lukte niet meer voor de Nederlanders. Het ontbrak ze aan efficiëntie en ze stuitten meermaals op een uitstekende Odysseas Vlachodimos in het doel van de thuisploeg.

Yorbe Vertessen viel enkele minuten voor tijd nog in bij PSV, dat nog steeds mag dromen van de groepsfase. In de tweede helft bewees het namelijk dat het meer dan gelijke tred kan houden met Benfica. De terugwedstrijd in Eindhoven staat volgende week dinsdag op het programma.

Volledig scherm Cody Gakpo viert z'n aansluitingstreffer. © ANP

Volledig scherm Mario Götze baalt na een tegendoelpunt. © ANP

Volledig scherm Cody Gakpo (rechts) draait weg van ex-Gent-spits Roman Yaremchuk. © ANP