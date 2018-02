PSG wint van Marseille, maar verliest Neymar TS

25 februari 2018

23u28 0 PSG heeft zijn voorsprong in de Ligue 1 nog maar eens groter gemaakt. Opdracht volbracht voor de drie groten uit de voorlinie van de Parijzenaars.

Spannend was het niet echt. PSG kwam al snel op een 2-0 voorsprong na een goal van Mbappé en een owngoal van Rolando op een schot van Neymar. Marseille stond nergens en geraakte bijna niet aan de goal van Areola.

Mbappé's snelle voeten en 'killer'-mentaliteit bezorgden PSG de 1-0 voorsprong.

GOOOOAAAAAL van @KMbappe! De thuisploeg opent de score in de topper! 🔵#PSGOM 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/v28weZoYd9 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

De 2-0 komt er na de ongelukkige positie van verdediger Rolando. Hij werkte het schot van Neymar, dat naast ging, in eigen doel.

GOOOAAAAL! 2-0 voor PSG na een owngoal van Rolando! 🙈#PSGOM 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/S4KunBibQT Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Ten slotte besloot Edinson Cavani de wedstrijd met de 3-0. Na een mooie individuele actie van Neymar kon Cavani de bal in het doel krijgen.

WAT EN GOAL! @ECavaniOfficial beslist de klassieker met een échte spitsengoal! 😍#PSGOM 3️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/uFiEeOCWMG Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Bij een 3-0 voorsprong in minuut 80 kwam Neymar na een duel slecht neer en verzwikte zijn rechter enkel. De Braziliaan werd met de draagberrie van het veld gedragen. Aangezien PSG Neymar nodig heeft tegen Real Madrid in de Champions League is de vraag nu hoe ernstig de blessure zal zijn en hoe lang Neymar uit zal zijn.

Pijnlijk beeld: @neymarjr verzwikt zijn enkel en moet naar de kant! 🤕😔#PSGOM pic.twitter.com/T9Yd0vVCLE Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link