PRONO. Wie wint het EK? Doe mee en maak met enkele muisklikken kans op Apple Airpods

Het EK staat voor de deur en dan is het hoog tijd om te pronostikeren. Wie haalt de finale en wie stoot in welke groep door? In samenwerking met SofaScore staken wij een handige tool in elkaar om het volledige toernooiverloop te bepalen.

De spelregels zijn simpel. In drie stappen is uw deelname voltooid. In stap één bepaalt u de twee (of drie) ploegen uit elke groep die zullen doorstoten naar de knock-outfase van het toernooi. Let wel op de gehanteerde rangorde. Ploegen die u het cijfer één geeft stoten als groepswinnaar door, ploegen met het cijfer twee stoten als tweede door. Idem voor teams die het cijfer drie krijgen.

Op basis van uw muisklikken simuleert onze tool de knock-outfase van het toernooi. Daarin kunt u telkens op het land klikken waarvan u denkt dat het in de vooropgestelde match zal winnen. Zo gaat het verder tot er nog twee teams in de finale overblijven en ook door een winnaar moet worden bepaald. In de laatste stap dient u gewoon nog uw gegevens in te vullen en dan is het enkel nog in spanning de wedstrijden afwachten.

Maar er is meer. Voor wie in de poulefase helemaal de mist inging, is er een vangnet. De wedstrijd vindt plaats in twee fasen. De deadline voor de eerste fase is 11 juni 2021 (om 21u). De tweede fase begint op 23 juni 2021 en eindigt op 26 juni 2021 (om 18u). Wie het meeste punten verzamelt aan het eind van de rit is de winnaar van ons pronospel. De puntenverdeling volgt hieronder:

Punten in de groepsfase (maximaal 48 punten te verdienen):

1 punt voor elk team dat de groepsfase overleeft

2 punten voor elk team waarvan de plaats in de groep juist is voorspeld

Punten in de knock-outfase:

In de knock-outfase worden de punten toegekend op basis van de vraag of de deelnemer de overwinning van een bepaald team correct had voorspeld, en het hangt er niet van af of de deelnemer correct heeft geraden tegen wie dat team speelde.

1/8e finales – voor elke correct geraden winnaar = 6 punten + bonus

Kwartfinales - voor elke correct geraden winnaar = 12 punten + bonus

Halve finale - voor elke correct geraden winnaar = 24 punten + bonus

Finale - voor correct geraden winnaar = 48 punten + bonus

Bonus:

Na het einde van de groepsfase berekent SofaScore de Power Ranking van de nationale teams en rangschikt ze van 1 naar 16 (1 als sterkste, 16 als zwakste). Voorbeeld: de ranglijst van België is 6, die van Frankrijk is 1. België wint en de mogelijke bonus is 5 (6 - 1). De Power ranking zal worden gepubliceerd als een integraal onderdeel van deze pronostiek. Het klassement dat vóór de start van de knock-outfase is gepubliceerd, verandert niet en wordt tot aan het einde van het EK gebruikt in deze pronostiek.

Winnaar:

De winnaar van de wedstrijd is de deelnemer die de meeste punten heeft gescoord. In het geval er meerdere deelnemers zijn met hetzelfde aantal punten, wordt de winnaar bepaald op basis van de tijdstempel (speeltijd) waarbij het voordeel wordt gegeven aan de deelnemer die het als eerste heeft gespeeld. De punten worden na de groepsfase en na de finalewedstrijd geteld.

Voor alle regels in detail surft u naar DEZE LINK.

