Pro League maakt bocht over pyrotechnisch materiaal en werkt aan voorstel op gecontroleerd toelaten in voetbalstadions

Komt er een bocht op het verbod op pyrotechnisch materiaal in de voetbalstadions? De Pro League werkt aan een voorstel om Bengaals vuur gecontroleerd toe te laten. Dan is een wetswijziging nodig. Binnenlandse Zaken bestudeert het voorstel. De UEFA hanteert een nultolerantie, al leefde daar eerder ook het legalisatiedebat.

KIJK. Antwerp-fans pakken uit met bengaals vuur voor de bekerwedstrijd tegen Union

De Standaard maakte de plannen van de Pro League bekend. De koerswijziging lijkt op een knieval naar de supporters van de harde kernen van de voetbalclubs. De autoriteiten stellen vaak vast dat ondanks alle maatregelen om vuurwerk te verbieden het in de praktijk blijft voorkomen. Voor fans maakt vuurwerk deel uit van hun voetbalcultuur en zij slagen met ingenieuze truken in om het materiaal de stadion binnen te smokkelen.

Maar binnen de voetbalwereld leeft nu het idee om het geweer van schouder te veranderen en vuurwerk deels toe te laten onder strikte voorwaarden die de veiligheid van de toeschouwers garandeert. De Pro League wil een proefproject opstarten en ent zich bij de plannen op Frankijk. Bij onze zuiderburen verscheen deze week een decreet over het gecontroleerd gebruik van pyrotechnisch materiaal in stadions in het Staatsblad. Ook in andere Europese landen zijn al experimenten uitgevoerd op gecontroleerd vuurwerk. Bij de Europese voetbalbond is het debat in seminaries gevoerd, maar de UEFA hanteert voorlopig een nultolerantie.

Het project dat de Pro League voor ogen heeft, gaat gepaard met strikte voorwaarden. Zo zou het gebruik verboden blijven tijdens de wedstrijd zelf en mogen alleen meerderjarige fans de pijlen afsteken, die enkel toegelaten zijn in bepaalde zones. De gebruikers moeten ook een opleiding bij de brandweer volgen.

Om de plannen door te drukken in België is wel een wetswijziging nodig. Binnenlandse Zaken heeft zich in het verleden altijd fel tegen het gebruik van pyrotechnisch materiaal uitgesproken. De laatste jaren is het beleid zelfs verstrengd. “We willen de illusie doorbreken dat pyrotechniek en sfeer onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Een mentaliteitswijziging in dit kader is absoluut noodzakelijk, want pyrotechnische middelen kunnen tot ernstige verwondingen leiden”, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in 2021 bij het voorontwerp van de nieuwe wet. De minimumsancties zouden daarbij verhogen tot een administratieve geldboete van 1.000 euro en twee jaar stadionverbod voor het gebruik van Bengaals vuur en een administratieve geldboete van 500 euro en één jaar stadionverbod voor ander pyrotechnisch materiaal.

Ook vorig jaar nog wees Verlinden in een interview met onze krant op het gevaar voor slachtoffers en leek zij sceptisch over het debat om vuurwerk gecontroleerd toe te laten. “Mensen die levenslange gehoorschade hebben omdat ze naast iemand hebben gestaan die het nodig vond om zo’n bom af te steken, dat kan toch niet? Er zijn inderdaad stemmen die zeggen dat we dat gecontroleerd een kwartier voor de wedstrijd in vak x moeten toelaten. Het zal nog moeten blijken dat mensen die de grenzen van het wettelijke opzoeken het daar ook bij zullen laten.”