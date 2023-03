Pro League maakt bocht over pyrotechnisch materiaal en werkt aan voorstel op gecontroleerd toelaten in stadions

KIJK. Antwerp-fans pakken uit met bengaals vuur voor de bekerwedstrijd tegen Union

Maar binnen de voetbalwereld leeft nu het idee om het geweer van schouder te veranderen en vuurwerk deels toe te laten onder strikte voorwaarden die de veiligheid van de toeschouwers garandeert. De Pro League wil een proefproject opstarten en ent zich bij de plannen op Frankijk. Bij onze zuiderburen verscheen deze week een decreet over het gecontroleerd gebruik van pyrotechnisch materiaal in stadions in het Staatsblad. Ook in andere Europese landen zijn al experimenten uitgevoerd op gecontroleerd vuurwerk. Bij de Europese voetbalbond is het debat in seminaries gevoerd, maar de UEFA hanteert voorlopig een nultolerantie.

Om de plannen door te drukken in België is wel een wetswijziging nodig. Binnenlandse Zaken heeft zich in het verleden altijd fel tegen het gebruik van pyrotechnisch materiaal uitgesproken. De laatste jaren is het beleid zelfs verstrengd. “We willen de illusie doorbreken dat pyrotechniek en sfeer onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Een mentaliteitswijziging in dit kader is absoluut noodzakelijk, want pyrotechnische middelen kunnen tot ernstige verwondingen leiden”, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in 2021 bij het voorontwerp van de nieuwe wet.