Privébewaking, getrainde waakhonden en zelfs ‘panic room’: zo proberen (ex-)voetballers inbrekers buiten te houden

Buitenlands VoetbalDe hele wereld kan hun reis- en speelplannen raadplegen. (Ex-)voetballers zijn makkelijke doelwitten voor dievenbendes. Dat bewees een overval op de villa in Ibiza waar Marco Verratti verbleef, nog maar eens. Bijna drie miljoen euro werd buitgemaakt. Het zoveelste slachtoffer, in 2020 kreeg Rode Duivel Jan Vertonghen bijvoorbeeld te maken met een gewapende overval. En dus zijn (forse) maatregelen nodig. De ene installeert een ‘panic room’, de andere verschuilt zich achter een hoge poort. Binnenkijken bij de sterren: zo houden ze indringers buiten.

Op de Paseo los Lagos, La Finca, Madrid, passeert er zelden een auto. Tenzij dan de wagen van de Vigilancia, de privépolitie die er meermaals per dag zijn patrouilletour uitvoert.

Op het afgesloten domein met 200 luxevilla’s is het rustig toeven. Cristiano Ronaldo en Gareth Bale hebben er tijdens hun periode bij Real Madrid gewoond. Overal waar je kijkt, staar je in de lens van een veiligheidscamera. Aan de ingang van de straat waakt een humeurige agent over de ‘bareel’. 24 op 24.

Zonder schriftelijke toestemming of de juiste nummerplaat gaat die niet omhoog. Het is het verkoopargument voor immomakelaars: La Finca koppelt luxe aan veiligheid en privacy. Menig paparazzo in Madrid heeft het excuus mogen horen: “Hier wonen geen voetballers.”

Privébeveiliging

Toch rijdt de Audi Q7 van Eden Hazard elke ochtend het domein op en af. Vergeleken met het bruisende centrum van Madrid is La Finca een saai glas plat water, maar de Rode Duivel geeft er niet om. Hij moet er zich geen zorgen maken over de veiligheid van zijn vrouw en zijn vier kinderen. Het zijn de omstandigheden die hij ook al in Londen gewend was. Daar woonde hij ook op een afgesloten weg, waar een privéfirma instond voor de security van de hele wijk.

Volledig scherm Het huis van Eden Hazard in La Finca. © RV

De inbrakenplaag die de ‘beau monde’ in Madrid teisterde, heeft hem nooit verontrust. Een Albanese dievenbende sloeg zo’n drie jaar geleden toen tijdens uitwedstrijden toe bij ploegmaats Casemiro en Isco. Ook bij toenmalig coach Zinédine Zidane en enkele Atlético-spelers gingen criminelen op zoek naar cash, horloges, juwelen en andere waardevolle spullen – ze gristen zelfs een verliezersmedaille van de Champions Leaguefinale mee.

Thibaut Courtois woont in Madrid niet in een afgesloten gemeenschap als die van La Finca, maar wat verderop in Boadilla del Monte. Zijn villa is op en top beveiligd, maar hij schafte zich op het hoogtepunt van de inbraken ook geen bloeddorstige waakhonden aan. Real Madrid schakelde toen een tijdje zelf een beveiligingsfirma in voor zijn spelers die vanuit een wagen dag en nacht een oogje in het zeil hield. Sinds zijn werkgever er niet meer voor instaat, laat Courtois op eigen initiatief bewakers patrouilleren.

Volledig scherm Courtois speelt een potje basketbal met onze analist Gilles De Bilde. Op de achtergrond zijn villa. © Photo News

Jan Vertonghen

Makelaars die regelmatig op huizenjacht gaan voor topvoetballers kennen de eisen: veiligheid en privacy staan meestal bovenaan de verlanglijst, naast luxe. Spelers kennen hun zwakke plek. Ze zijn kwetsbaar voor inbraken, gezien de hele wereld hun reis- en speelplannen kent. Plus, ze staan ervoor bekend om dure horloges, juwelen en cash in huis te hebben.

Twee jaar geleden stond het gezin van Jan Vertonghen - nu bij Benfica - in Londen oog en oog met gewapende gangsters, terwijl hij in Leipzig op de bank zat tijdens een Champions Leaguewedstrijd met Tottenham. Hij is de enige Belgische international die in Engeland met een gewapende overval werd geconfronteerd.

Volledig scherm Jan Vertonghen kreeg in zijn tijd bij Tottenham indringers over de vloer. © Photo News

Een voorval vergelijkbaar met wat Angel Di María anderhalf jaar geleden overkwam tijdens PSG-Nantes. Nog tijdens de match bracht technisch directeur Leonardo trainer Mauricio Pochettino op de hoogte van de homejacking ten huize Di María – zijn gezin werd kort gegijzeld. Pochettino haalde zijn speler prompt naar de kant en lichtte hem in. Een vervanging om begrijpelijke redenen.

Bij Tottenham wachtte de teammanager destijds tot na het laatste fluitsignaal om Vertonghen in te lichten. Een tv-camera legde het tafereel vast. Een aangeslagen Rode Duivel die moed werd ingesproken door trainer José Mourinho na een traumatische ervaring voor zijn vrouw en twee kinderen (bekijk de video hieronder). De dieven bedreigden zijn vrouw met een machete en vroegen waar de waardevolle spullen zich bevonden. Na een korte raid door het huis gingen ze met elektronica aan de haal. Zijn club bood bijstand.

Enkele maanden later incasseerde toenmalig ploegmaat Dele Alli bij een homejacking rake klappen. En ook nadien bleven in Engeland verscheidene topspelers dienen over de vloer krijgen. Een alarm jaagde in zijn laatste dagen bij Man United ook al indringers weg op het domein van Angel Di María. Chris Smalling werd op een nacht abrupt wakker geschud door drie overvallers. Hij moest zijn kluis met juwelen openen. Ook de Eredivisie werd opgeschrikt door dergelijk voorval. Eran Zahavi, toen PSV, kreeg vlak voor de aftrap te horen dat zijn huis was overvallen. Zijn gezin - met jonge kinderen - werden onder schot gehouden. “Wat wij hebben meegemaakt, gaat verder dan zomaar inbraak en diefstal”, zei hij later. En dan vergeten we nog incidenten. Want Sergio Peña, Nicolas Otamendi, João Cancelo, ook zij kregen al te maken met homejacking. De laatste in het rijtje is Marco Verratti. Weliswaar niet in zijn eigen woning, wel in een vakantiehuis van Ronaldo, de Braziliaanse legende. Het maakt de buit er niet minder op. Drie miljoen aan cash, juwelen en horloges. De trend blijft zorgwekkend.

Volledig scherm Zahavi komt na de overval aan bij zijn woning. © ANP

Afgesloten straat

David Beckham en zijn vrouw Victoria lieten in hun mansion in Londen zelfs een ‘panic room’ van 60.000 euro installeren – een afgesloten toevluchtsoord bij gevaar.

De meeste spelers gaan echter niet zover in hun angst. Ze rekenen op hightechalarmsystemen en camerabewaking, zoals Kevin De Bruyne. Anderen hebben permanent veiligheidsagenten voor de deur of kopen speciaal getrainde waakhonden. Zoals Marcus Rashford.

Bij beroemdheden die in Londen niet kiezen voor een woonst in een afgesloten straat, spot je vaak een wagen met bewakingsagent voor de deur.

Voor passanten is het ’s nachts wel eens schrikken als er plots lichten aanspringen en een auto tergend traag achter je aan bolt.

Ruud Vormer deelt video van ongewenst bezoek:

Ook Ruud Vormer kreeg al ongewenst bezoek over de vloer. In de zomer van 2020 vond er een poging tot inbraak plaats in zijn huis in Knokke. Net op de verjaardag van zijn vrouw Roos - die op dat moment in het buitenland zat. Omdat het alarm tijdig afging, werd er niets gestolen. Professioneel handelden ze niet, maar de timing van de dieven was wel perfect. Om 15u, enkele uren voor de start van een oefenmatch van Club Brugge tegen KV Mechelen, probeerden ze hun slag te slaan. Op een beschadigde deur na slaagden de twee niet in hun opzet.

Volledig scherm David Beckham. © Action Images via Reuters