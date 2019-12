Preud’homme ongelukkig na nederlaag bij Waasland-Beveren: “Verdiend of niet? Dat is bla bla” Frank Dekeyser

21 december 2019

23u07 0

Geen gelukkige Michel Preud’homme – je zou voor minder – na de nederlaag tegen Waasland-Beveren. “Alle actoren van deze wedstrijd hebben hun best gedaan. Zij scoorden twee keer, wij één keer. Zij wonnen de match. Verdiend of niet? Dat is bla bla om de persconferenties te vullen. Heeft de beste ploeg gewonnen? Dat is niet relevant. Ik zal de wedstrijd analyseren en misschien binnen een paar dagen mijn mening geven.”

Over de rode kaart van Goreux: “Wij krijgen rood in een aanvallende actie, terwijl we de ploeg zijn die het meeste fouten ondergaat. Maar we krijgen ook de meeste rode kaarten. Heeft het de wedstrijd veranderd? Het is niet belangrijk dat ik mijn mening geef. Ik heb trouwens dikwijls een andere mening dan veel mensen.”

VIDEO: de rode kaart van Reginal Goreux