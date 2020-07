Bingoal Gesponsorde inhoud Pourquoi les spécialistes des pavés flandriens ont tant de mal à remporter les « Strade Bianche » Sponsorisé par Bingoal

23 juli 2020

08u00 0 Nos spécialistes des pavés flandriens raffolent des Strade Bianche. À chaque fois, ils affichent de grandes ambitions au départ. Mais jusqu’à présent, seuls deux compatriotes ont réussi à s’y imposer : Philippe Gilbert (2011) et Tiesj Benoot (2018). Ce n’est pas un hasard si ces deux spécialistes des classiques sont également de bons grimpeurs.

En à peine une dizaine d’années, la course des Strade Bianche a su se hisser parmi les monuments des classiques cyclistes. Le 1er août, l’amateur de cyclisme sera scotché devant son écran de télévision. Les coureurs eux aussi seront impatients dans les rues de Sienne, à l’idée de prendre d’assaut les collines et les routes de gravier toscanes. Et non, pas seulement parce que les courses reprennent, mais aussi parce qu’ils adorent la classique italienne.

« En raison des tronçons hors piste, du paysage et du caractère héroïque de cette course, c’est l’une de mes préférées du calendrier », expliquait Greg Van Avermaet voici plusieurs années. Wout van Aert, qui, tout comme Van Avermaet, est déjà monté deux fois sur le podium à Sienne, confirme : « Cette course est unique. Les courses avec des tronçons sur terre poussent comme des champignons, mais les Strade Bianche demeurent la seule, la vraie. Là où nous cherchons artificiellement des morceaux de gravier, en Toscane, il s’agit d’une succession de routes de liaison entre des villages. Parfois jusqu’à dix ou douze kilomètres. Cela donne la chair de poule quand on regarde la course, je ne vous dis pas quand on roule soi-même sur ces tronçons ! »

Si vous abordez la Via Santa Caterina en compagnie d’Alaphilippe, vous êtes vu ! Wout Van Aert

Van Avermaet utilise le terme héroïque, et Van Aert sait mieux que quiconque ce que veut dire le champion olympique. Lors de ses débuts en 2018, Van Aert est littéralement tombé d’épuisement sur la Via Santa Caterina, la dernière montée très raide. Et il s’est littéralement écroulé en franchissant la ligne d’arrivée sur la pittoresque Piazza del Campo. Les images ont fait le tour du monde et demeureront gravées sur la rétine de nombreux fans de cyclisme. « On m’en parle encore aujourd’hui », ajoute Van Aert en riant. « Ce moment, conjugué à cette troisième place pour mes débuts, explique mon amour pour cette course. »

Outre le paysage féerique, il y a un autre facteur qui ajoute à la beauté de la classique toscane, la diversité des coureurs au départ : un mélange de spécialistes des classiques flandriennes et wallonnes, complété par une belle brochette des meilleurs coureurs de tours. Il n’y a que dans les Strade Bianche qu’un groupe de tête peut être constitué de Wout van Aert, Julian Alaphilippe

et Romain Bardet. Voilà qui ajoute au prestige d’inscrire cette épreuve à son palmarès. Mais c’est précisément là que le bât blesse.

La dernière décennie, Greg Van Avermaet fut omniprésent : neuvième en 2011, cinquième en 2012, sixième en 2013, deuxième en 2015, sixième en 2016, deuxième en 2017 et sixième en 2019. Sep Vanmarcke a terminé quatrième en 2015. Et Wout van Aert s’est classé troisième des deux dernières éditions. Ces trois grands champions animent généralement le printemps flandrien et ils se sentent aussi parfaitement à l’aise dans la course des Strade Bianche. Mais gagner est tellement difficile. Au cours des dix dernières années, seuls deux Belges, Philippe Gilbert et Tiesj Benoot, ont réussi à inscrire leur nom au palmarès.

Van Aert précise : « Cette course est taillée sur mesure pour moi. Ces routes de gravier me conviennent. L’aspect technique joue en ma faveur. Les côtes ne sont pas super longues. On peut souvent les monter par étapes et on voit toujours le sommet. C’est donc un peu plus facile de se surpasser. La Redoute (la côte mythique de Liège-Bastogne-Liège), c’est cinq minutes d’ascension non-stop. Là, je ne peux rien contre des coureurs qui pèsent dix kilos de moins. Mais ici, on peut compenser pas mal de choses par la puissance et la technique. De plus, quand on attaque en Toscane, c’est toujours payant ! Du moins, les deux fois où j’ai pris le départ. Si on ose entreprendre, on arrive très loin et cela me convient. Mais dernier détail… Il y a encore l’escalade finale ! Des gars comme Alaphilippe, Valverde ou Fuglsang. Je sais que si j’aborde la montée de la Via Santa Caterina avec eux, je suis toujours vu ! »

Il appartient donc aux spécialistes des classiques printanières flamandes de terminer la course en solitaire. À moins de s’appeler Philippe Gilbert, Tim Wellens ou Tiesj Benoot et de pouvoir survivre, outre aux redoutables épreuves flandriennes, aussi aux côtes ardennaises.

Vous aussi, vous rêvez du véritable début de la saison cycliste ? Cette année, vous croyez dans les chances d’un spécialiste des pavés flandriens ? Jetez un coup d’œil sur Bingoal.be, vous y trouverez toutes les cotes pour parier sur le cyclisme.