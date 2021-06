PORTRET. Nieuwe tanden, zelfde voetbal: hoe Frankrijk voetbalt naar het imago van Deschamps

Moeskroen Enzo Scifo krijgt bij Moeskroen na vijf jaar weer trainers­kans: “Ik werd wanhopig”

22 juni Hij vreesde dat het over was. Maar kijk, na vijf jaar afwezigheid is er voor Enzo Scifo (55) met Moeskroen alsnog een club die hem werk geeft. En omgekeerd: de 1B-club is een sportieve werf.