PORTRET. Afscheid van een icoon Vijfvoudig NBA-kampioen Kobe Bryant komt om in helikoptercrash VALERIE HARDIE

26 januari 2020

21u06 8 Kobe Bryant is niet meer. De NBA-legende kwam om in een helikoptercrash. Hij werd amper 41.

Ex-basketter Tomas Van Den Spiegel overdrijft niet als hij Kobe Bryant een generatiegenoot noemt, hij is slechts een maand ouder dan de Amerikaan die in 2016 afzwaaide in de NBA. Twintig jaar lang heerste Kobe in LA. Geen enkele speler in de NBA had zo'n lange staat van dienst bij één club als Bryant. Hij leidt in weinig statistische categorieën, máár hij is wel de enige speler in het bestaan van de NBA die meer dan 30.000 punten scoorde, 6.000 assists gaf en 6.000 rebounds pakte.

